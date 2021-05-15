超級富豪泉哥生前有個好奇怪癖好，曾聽幾位女星講過去泉哥別墅吃飯的經歷，又真是想不到平時受萬人敬重的老人家都好此道，話說台灣女星芙蓉妹有次與我吃飯提起泉哥：「每次都是泉嫂打電話來約我去別墅吃晚飯，每次都會叫幾個女孩子一齊食飯，當中仲有女明星、名媛和港姐、亞姐等，泉哥在出席飯局的眾女之中會挑一、兩個目標，然後泉嫂會輪流請目標人物入房單獨聊天，我就試過被請入房，原來泉嫂問我可不可以拍下體照，因為泉哥好喜歡欣賞女孩子的下體照，如果你肯答應，你會得到一筆可觀報酬，同時我們可以幫助你發展娛樂事業！」

芙蓉妹告訴我，對泉嫂的請求她是感到很驚訝，因為老公有此怪癖好，她不但不阻止，還要幫助完成，難怪泉哥身邊如此多女人團團轉，亦只有泉嫂能得到正式名份，泉嫂確實有她過人之處，芙蓉妹表示：「當晚我沒有答應拍這些照片，雖然泉嫂表示只是她用即影即有相機拍一張照片，然後在照片背後記下名字後會保存在保險箱內，保證不會供外人觀看，只是偶爾供泉哥欣賞一下，但我覺得被人拍自己的私處感覺很奇怪，所以拒絕了，我知道當晚有位香港女星是拍了，她拍了出來後還私下問我是否也拍了，我說沒有，她顯得有些尷尬！不過之後她真的在泉哥幫忙下，在娛樂圈發展得不錯。」

泉哥這個癖好，其實在上流社交圈子有好多人都知道，因為以前他請過不少知名女子到別墅，之後在別墅發生的事情總會有風聲傳出來，一般答應拍的，多數是剛出道的女星、選美佳麗和經濟出問題的名媛，她們私下把泉哥的別墅改名為「影茜樓」，後期好多女星聽到被邀去「影茜樓」吃飯也不敢去，免得被誤會，所以泉嫂後期已經請不到當紅女星到別墅吃飯。

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