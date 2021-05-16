Valentino宣布今年秋季廣告代言，由近年出席各大典禮都多以Valentino盛裝出席的Zendaya再次擔任，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli曾大力讚揚Zendaya是個強悍的青春烈女，憑着天賦及作品表達自我、個人信念與她所屬的世代。更指Zendaya完美地代表了他希望Valentino所代表的價值觀，例如平等和包容性。

Zendaya參與了Valentino’s Roman Palazzo在洛杉磯宮殿劇院的拍攝，由大師David Sims操刀，Zendaya隨意地躺在扶手椅上，坐在辦公桌前，記住劇本中的台詞，並在舞台上拍攝。廣告以黑白拍攝，Piccioli表示Valentino的拍攝不是追求時尚照片，而代表Valentino新價值觀的新樣貌。

Hailey Bieber亦為Levi’s代言其經典系列501 Originals。Hailey Bieber對oversized的喜愛人盡皆知，她在代言短片中表示不少人對她的風格有所評價，認為她身穿的oversized太衣不稱身，但她卻一於少理，更表示她的風格和時尚品味每年都在變化。

在代言短片中Hailey Bieber着上Levi’s的501 Originals牛仔oversized外套，她穿著自己喜歡的衣服繼續前進，她忠於自己的風格，就似Levi’s的品牌形象自由不羈，極具個性。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）