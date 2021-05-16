白只、朱栢康、阿卵（楊偉倫）等主演的舞台劇《囍雙飛》前晚正式公演，6號@RubberBand 、黃又南等人均送上果籃打氣，演員於開場前齊集台前感激觀眾買票支持。原本韋羅莎（Rosa）參演其中一角色，但疫情令公演日期延後，更碰上預產期被迫放棄演出，但Rosa堅持拍片「隔空演出」，成為全場笑點。迅速修身的她，當日亦現身首映力撐隊友，她表示：「BB剛剛足一個月，屋企有姨姨照顧佢，加上身體狀態OK，所以我都好放心出嚟。其實只係拍片我都唔夠喉，但係阿女出世冇辦法啦！」

戲中白只與太太對罵一場成為焦點，他笑言該場戲令他血壓急升，演出時不敢太激動：「都有Check住血壓，要準時食藥，我都唔係按醫生指示食，為咗一場好戲冇辦法啦！家人就一定嚟支持我哋，由細睇到我哋大，但係女友（顏卓靈）就要問佢咩時間，因為每次出街都要問吓佢有冇時間，唔可以假設約佢就可以即刻到。」

朱栢康則指場地雖限入場人數，但感覺與滿座分別不大，笑言享受關閉處所的時光，「因為可以畀我哋靜落嚟，慢慢感受點做戲，戲中我同郭翠怡會錫錫同摸胸，但我哋太熟，所以一啲尷尬都冇，加上冇人管我，所以唔會畀人扭耳仔。而家全力忙呢個劇，之後就有機會同秋生合作，所以好期待到時擦出火花。」

阿卵於謝幕時最為感動，「疫情係唔會打得低我，因為本身工作都唔多，好多上年嘅計劃都延到今年，而今年嘅項目又再延期，收入係少咗啲，但又未去到停晒，而家劇場重開，我都算係幸運嘅一個。」

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