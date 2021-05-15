現年42歲的無綫主持陸浩明（6號），被ViuTV人氣王ERROR成員193（郭嘉駿）揶揄年紀大，仍主持節目《#後生仔傾吓偈》，而他闊佬懶理，還多謝對方留意他。早前無綫大股東黎瑞剛狠批烹飪節目沉悶，又引來「限廚令」揣測。過往6號孖住肥媽做烹飪節目，有指因而被祭旗，加上他本來是大台高層余詠珊的愛將，只可惜連靠山都飯碗不保，上月底已離職。

雖然6號仍有份主持節目《開心大綜藝》，但其工作量明顯不及從前，惟有寄情於拍拖。日前約晚上6點左右，《蘋果》在銅鑼灣時代廣場見到6號與拍拖9年、年齡相差14年的女友陳詩欣（Ayan）行街街。

兩人離開了時代廣場的超級市場後，6號就拖住女友的手過馬路，行往附近一間賣韓式食品兼凍肉店。見他的女友Ayan在店內左望右望，其間6號一度行出店外傾電話，之後才行返入店內陪女友選購食材，其間女友不時拍他的手臂問其意見，話晒他是肥媽的契仔，點都識煮番幾味。兩人在店內擾攘一輪準備離開，此時6號望向街外四處張望，顯得十分警惕，見兩人買了一袋二袋後，便離開銅鑼灣返歸煮飯。

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