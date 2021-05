本月5日剛度過35歲生日的王君馨(Grace),連日來出席了不少慶祝飯局,分別與家人及好友蔡思貝等慶祝。今早Grace又貼出慶祝生日的照片,不過今次的主角換上其老公Daniel,她以英語留言指有個可以陪自己笑和做蠢事的人相伴,是自己獲大的最大恩典。

Grace以「我的愛」來形容老公,並留言祝福:「Happy Birthday my love. Thank you Lord for giving me someone I can laugh and be stupid with. My biggest blessing.」雖然說主角是Daniel,不過Grace卻老公攬實和獻吻,寵愛妻子之情盡現。Grace的好友、前港男黃建東都有在post中留言,讚對方是「Sweetest couple」。

曾拍片公開思想出軌

Grace於2016年11月與拍拖逾10年的Daniel,婚後不時高調晒恩愛,而性格直率的她,去年曾拍片公開自己曾在思想上對Daniel不忠,她表白自己因為與Daniel異地戀,在港工作期間的她寂寞難耐,因日久生情,戀上拍劇拍檔。不過,這段「出軌情」最後因為及時煞停,而Grace更認為要與伴侶之間在適當的時間保持「透明」,讓對方看到最真實的自己,同時必須要向對方完全坦白及真誠。

