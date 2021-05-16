本月5日剛度過35歲生日的王君馨（Grace），連日來出席了不少慶祝飯局，分別與家人及好友蔡思貝等慶祝。今早Grace又貼出慶祝生日的照片，不過今次的主角換上其老公Daniel，她以英語留言指有個可以陪自己笑和做蠢事的人相伴，是自己獲大的最大恩典。

Grace以「我的愛」來形容老公，並留言祝福：「Happy Birthday my love. Thank you Lord for giving me someone I can laugh and be stupid with. My biggest blessing.」雖然說主角是Daniel，不過Grace卻老公攬實和獻吻，寵愛妻子之情盡現。Grace的好友、前港男黃建東都有在post中留言，讚對方是「Sweetest couple」。

曾拍片公開思想出軌

Grace於2016年11月與拍拖逾10年的Daniel，婚後不時高調晒恩愛，而性格直率的她，去年曾拍片公開自己曾在思想上對Daniel不忠，她表白自己因為與Daniel異地戀，在港工作期間的她寂寞難耐，因日久生情，戀上拍劇拍檔。不過，這段「出軌情」最後因為及時煞停，而Grace更認為要與伴侶之間在適當的時間保持「透明」，讓對方看到最真實的自己，同時必須要向對方完全坦白及真誠。

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