日本女子組合NMB48的27歲前成員渡邊美優紀上月宣佈退出所屬事務所roundcell，並於本月1日停止歌迷會及更新網站。渡邊美優紀離巢後，近日被爆與男子組合Da-iCE主音花村想太拍拖，兩人還孖住到公園影新歌迷會宣傳照。

日本《週刊文春》在本月6日拍到渡邊美優紀在東京澀谷區一幢豪宅前，登上一輛黑色私家車，司機正是avex人氣組合Da-iCE主音花村想太。兩人從澀谷寓所出發，駛往JR惠比壽車站接載女子組合Ange et Folletta成員Minami到台場一個公園內拍照。有事務所的員工爆料，指兩人並沒有刻意隱瞞戀情，avex亦得悉他們拍拖，是公認的情侶。事實上，花村所駕駛的私家車，亦是選用渡邊的生日日期「919」作為車牌編號。有知情人指他們已經拍了兩年拖，同居亦已有一年時間。渡邊去年初在IG上載夏威夷旅行照片，當時亦是與花村同遊。渡邊美優紀日前宣傳新開設的官方fan club網站「Milky Land」，在IG貼上躺在膠地毯上的宣傳照，有fans發現該地毯與花村在台場公園拎着的一模一樣。記者日前追訪花村，他亦大方承認戀情，但指暫時未有計劃結婚。

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