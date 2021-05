大熱同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)34歲男星艾米漢默(Armie Hammer),早前被爆透過Ig傳送涉及強姦及虐待的訊息給多名女子,背着老婆Elizabeth Chambers搞婚外情,結果身敗名裂。艾米日前被指又找到新女友,據報道指他的新女友Lisa Perejma是名加拿大牙醫,在開曼群島居住。有指艾米早於前年已在Ig多次讚好Lisa的照片,但卻沒有互相追蹤。兩人已經撻着三個月,艾米還帶她見父親和繼母。

不過,有指艾米老婆Elizabeth對戀情十分不滿,還開假Ig賬號傳訊息騷擾Lisa。