韓國男團2PM的34歲前隊長Jay Park（朴宰範）於2014年成立經理人公司AOMG，並發展Hip-hop版圖，不過近年因受疫情影響，嚴重打擊收入，所以Jay Park都轉型發展其他業務，密謀另一途徑搵銀。

發行《燒酒》歌曲

Jay Park早前透露將在今年內推出燒酒品牌，到時奉旨在鏡頭面前飲酒。Jay Park早年受訪時曾透露：「平時飲燒酒，單純地只會在大排檔、便利店、餐廳裏喝。人們似乎認為燒酒都不是好酒。我想推出帥氣的燒酒品牌，將其變成一種文化。」而Jay Park本身曾發行過名為《燒酒》的歌曲，又透露想在兩年後退休，所以他去年亦有談到了燒酒事業的進展情況，當時他透露燒酒的名字暫定為「ONE燒酒」。

荷李活巨星都有份

事實上，在外國已有不少明星推出有關酒類的個人品牌，好似荷李活型男佐治古尼（George Clooney）曾於2013年創立Casamigos烈酒品牌，「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）等亦有推出酒品牌。

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