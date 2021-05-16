無綫的劇集雖然不時被網友狠批膠劇，但要入到無綫做編劇卻非易事，要過五關斬六將，如早前曾志偉率眾大搞「藝員及電視製作人員訓練班」面試，便吸引有志者排多個小時的長龍面試，最終有1,800人申請，但卻有面試者上網鬧爆「擺出一副高高在上的姿態，我好忙，每人只可以畀30秒你，非常不可一世。」及「整個過程極度求其，敷衍，對見工者極度不尊重」等。其實，曾有無綫編劇向傳媒透露，要進入無綫編劇組非易事，因無綫只會在官網刊登招聘廣告，又不是每年請人，要有人離職才需填補空缺。

應徵者要先寫下一篇不少於800字的故事，待有關人士審批，覺得合格才獲面試機會，之後要等幾個月才有第二次面試，通過才受聘。面試除文筆好外，還要考你急才創意，曾有應徵者指面試時要回答情景題，續寫故事，要創作場景的主角背景、對白及結局，於45分鐘內完成，寫完便要見助理創意總監，俗稱ACD（Assistant Creative Director）自我介紹。網友就自爆見ACD時，曾被問一齣20集愛情長劇如何撰寫？溫情長劇突然收尾應如何創作？他分享心得是不要太天馬行空，即使成功被聘，崗位只會是creative trainee見習編劇，人工不超過12,000元，過了試用期職銜和工資也不會變，除非表現相當出色、得老闆關照，才有機會升做junior writer。