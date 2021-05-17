中國籍AV女優陳美惠出道不久即事業受挫，並爆出連串醜聞，包括被指已經結婚仍扮單身，又承認向粉絲討錢，大嘆拍AV仍淪落乞食。對於騙財及已婚的質疑，陳美惠近日在Twitter發文解釋，自己的確因為把錢都花在女僕店，所以曾經向fans借錢，至於結婚則是假的，曾聲稱喜歡女生的她自爆：「大家老問我結婚的事情，事情是這樣的，我暫時還沒結婚，不過有一位男朋友，我對他稱呼是老公，也有打算和他結婚。」她透露是在私人賬號上的內容被網民看見才傳出已婚消息，陳美惠續稱：「我已經是快30歲的人了，結婚是早晚的，也想要孩子，對不起欺瞞你們我是獨身的。」陳美惠指男友是日本人，沒有跟對方交代接拍AV，網民勸她應向另一半坦白欠得日後成爭吵或離婚的導火線。

陳美惠頻頻哀嘆自己的AV作銷量不佳，在日本已沒有工作機會，讓她想要另謀出路，甚至考慮要到台灣發展，或在日本找台灣情色平台合作，她稱：「以後想拍片只能去找台灣了」、「我要去台灣了」、「哥！等我」，又指有相關情色平台在日本也有拍攝團隊，不用離開日本也能讓AV進軍台灣。她的發言獲不少網民留言表示歡迎，台灣情色平台SWAG還留言詢問「要過來了嗎」，有人則提醒台灣的AV似乎都沒有打格，但陳美惠似乎毫無所謂，並說：「反正無碼已經拍過了」；也有人疑惑為何陳美惠不返回中國發展，在中國的片酬可能比較高，她反駁：「大陸把黃的看殺人一樣，誰敢去」。

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