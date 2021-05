《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)男主角劉思慕日前率領內地女星張夢兒及眾好友到加州迪士尼樂園,參觀快將開幕的復仇者校園,兩人還披上黑色長袍,拎起激光劍扮《星球大戰》(Star Wars)主角。

抗令反省

日本G奶主播鷲見玲奈前日被爆與型男飛機師同居,兩人更無視限聚令,孖住到居酒屋醫肚,過了防疫限聚時間仍與店內熟客有講有笑。她事後知衰在Ig公開道歉會加倍反省。

靚仔發福

日本靚仔男星竹內涼真首次主演音樂劇《17 AGAIN》,扮演35歲前籃球員明星,不過到中年時他要捧着大肚扮發福。音樂劇故事講述他努力改變人生,重返17歲時候的英姿。

女兒最好

韓國男星權相佑老婆孫泰英昨日在Ig公開與女兒外出打網球的相片,並留下拍掌的擬聲詞。相中可見6歲的女兒明顯長高不少,又活潑地跑來跑去。