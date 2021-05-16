冇夢想，人會似鹹魚，但係有夢想，都要有決心同勇氣去實踐。有班塞豆窿絕對志氣爆棚，又好鍾意跳舞，於是組成少兒街舞團。由成團到贏得香港區內多項冠軍，再成功贏得參賽資格代表香港遠征美國，挑戰殿堂級街舞大賽，呢班細路嘅心路歷程絕對震撼人心。佢哋就係舞團FUNKY HEROES。

無人生出嚟就曉跳舞，佢哋當然亦有名師指導，邊位？咪就係電影《狂舞派》演員，綽號奶茶嘅Lydia劉敬雯囉。今個星期果燃台推介，由Lydia親自執導嘅熱血街舞真人show《舞志氣》。一連4集，每集十幾分鐘，記錄咗7位未成年少男少女，加上一位押上賭注嘅老師，點樣憑着心中嘅一團火，籌備出戰美國World Of Dance總決賽嘅過程。每集同場加映Locking（鎖舞）小教室，等大家睇片之餘亦可以郁吓手腳。

FUNKY HEROES 2015年成團，參加過16次比賽，除咗兩次奪得亞軍外，其餘14次都勇奪冠軍，成績驕人，真係唔講得笑。直到2019年佢哋參加咗有「舞蹈界奧運」之稱的World Of Dance香港區比賽，贏得少兒組冠軍，獲得資格踏足世界舞台，代表香港到美國參賽。Lydia話：「街舞冇證書，所以喺社會上得唔到認可，亦唔似足球同籃球咁，有港隊同有校隊，但我哋今年又真係代表香港出戰世界賽！咁我哋FUNKY HEROES算唔算係港隊呢？」

FUNKY HEROES現時有7位成員：隊長Hailey、副隊長Mizuki、隊員Satsuki 、皓嵐 、Kazaf、Claudia同年紀最細嘅一庭。隊長Hailey係FUNKY HEROES嘅初代成員，自細已經學芭蕾舞，7、8歲開始學街舞，係團隊嘅核心，亦擔當大家姐嘅角色。但要數當中最具人氣嘅，必然係跳跳紮，熱愛Locking嘅鬼馬童星，喺毛記電視頒獎禮演唱《補充練習無間做》爆紅嘅「劉小華」皓嵐，唔好睇佢人仔細細，原來已經有7年半舞齡，最初因為睇咗《狂舞派》而迷上街舞嘅皓嵐，仲同老師Lydia一齊參演咗《狂舞派3》添。

贏得World Of Dance香港區冠軍只係起步，獎金亦不足一行14人嘅機票住宿經費，接落嚟嘅任務係要搵有心人sponsor；好彩有FILA總經理PY、生命有價主席Louis同THE YARD創辦人Charlene，佢哋二話不說，答應提供資助同借出場地練舞，FUNKY HEROES終於可以出發去美國追夢，同時去呢個Locking發源地朝聖。

究竟FUNKY HEROES到達美國之後發生咗啲咩事？點解會搞到老師Lydia大動肝火呢？佢哋最終可唔可以喺35支少兒競賽隊伍中脫穎而出，贏得World Of Dance總決賽冠軍呢？而Lydia帶一班徒弟探訪佢喺美國學跳Locking時嘅師父Richie Rich，當呢班細路遇上「師公」時又有咩搞笑事情？

一連四集嘅《舞志氣》現已上架，無區域限制供蘋果讀者免費觀看。即刻就到果燃台收睇啦！

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