以色列和加薩衝突正急劇惡化，24歲美國名模Bella Hadid上周六包着頭巾，拎起巴勒斯坦國旗，到紐約布魯克林遊行支持示威者，結果被以色列官方Twitter公開點名鬧爆，指她支持消滅猶太人國家。

擁有巴勒斯坦血統的Bella Hadid在IG貼上多張示威照片，留言：「我的心覺得...被這麼多美麗、聰明、尊敬、可愛、善良和慷慨的巴勒斯坦人在同一個地方包圍着，感覺完整！我們是罕有的血統！」Bella亦在社交網站分享祖父母和家人的照片，又指親戚以前是敘利亞難民。Bella參與遊行後，以色列政府在Twitter留言：「當名人像Bella Hadid一樣鼓吹掉猶太人落海，他們正在支持消滅猶太人國家。這不應該是以色列和巴勒斯坦的問題，而是人性問題，為你感到羞恥。」另一方面，有不少網民亦留言力撐Bella，有人指她以自己的事業作賭注。至於Bella細妹Gigi Hadid亦有公開支持巴勒斯坦人：「你不能容許自己看到生命被奪走仍然感到無情，巴勒斯坦人是會改變世界的生命，但他們卻每秒被奪走。」

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