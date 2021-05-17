現年48歲的歌手黎瑞恩，2002年與金利來集團主席曾憲梓三子曾智明結婚，婚後育有一子一女，可惜婚姻維持12年，於2014年離婚，離婚後她近年再戰樂壇。今晚她在社交網貼長文，指感到胃部不適，早前做檢查發現胰臟有兩個良性腫瘤。去年曾生蛇生上眼的她，近日又禍不單行，因肚痛發燒入院，幸好沒大礙，再次檢查時醫生告知，她兩粒瘤神奇地不見了。

黎瑞恩今晚在facebook寫長文，指早前因食完東西總是感覺頂住，初時以為是幽門螺旋菌或是腸道有瘜肉，經全身檢查後，發現胰臟有陰影，她寫道︰「最後再作詳細檢查後發現胰臟真係有兩個瘤。」她指醫生表示通常末期才看到，幸好暫時是良性。她更指︰「醫生話因為一個喺頭、一個喺尾，要切嘅話，喺頭嗰個黐住其他器官，所以每個器官都要切三份一。」由於沒有藥吃，最終她決定不做手術，醫生還勸她︰「咁你以後開心啲啦！」她以「過一日、賺一日」心態開心地生活。

近日她因肚痛入院，照肚後竟然發現胰臟兩粒腫瘤不見了，她說︰「好神奇，我即刻開心到癲咗，問咗自己好多次點解，原來唔好諗埋咁多無謂嘢及負面嘢，真係可以醫病㗎。」她將此事分享給大家，不少圈中好友如馬浚偉、嚴淑明都留言祝福她。

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