現年46歲的向海嵐是1998年的四料港姐，在無綫十年的她憑劇集《無頭東宮》和《楊貴妃》演奸妃上位，不過卻自覺遇上樽頸位，2008年毅然離巢轉行做OL。十年過後，她又求變投資搞生意，現已是珠寶業女強人。向海嵐形容當年在無綫被框在很小的範圍，直至到上海工作後，才學懂放開自己認識外面的世界，促使她成長。

向海嵐日前以珠寶店老闆的身份，在位於蘭桂坊的樓上店接受《蘋果》專訪，當日現場有一隻逾億元的翡翠戒指鎮店之寶，價值連城。不過向海嵐謙稱只是一名小股東︰「我係出力嗰個，拍檔做開呢行同設計，佢哋投資大。」公司Legacy Lab於2018年成立，她做珠寶生意全因一個緣字，「有次想買件禮物送畀朋友，諗起拍檔做玉，慢慢同佢傾，傾傾吓佢想搵我做活動嘉賓，再傾不如開舖頭，我哋想將傳統翡翠變得時尚，唔只係阿媽、阿婆戴。」

做生意難免要應酬，加上向海嵐是港姐冠軍又是藝人，問她有否被人趁機問價？她說︰「我幾好彩，從來冇接觸過呢樣嘢。至於港姐有冇包袱？我覺得有，朋友會幫我定咗型，覺得同你食飯一定要去高貴地方，其實我好鍾意去食茶餐廳大牌檔，可以融合大家生活。」近兩年經濟不景，珠寶生意更加難做，她說：「尤其舊年疫情，對我哋好大打擊，少咗好多生意，租約又到期，曾經有一刻諗過放棄，但我同拍檔都幾樂觀正面，消費力減弱咪尋求出路，轉做日常可以戴嘅簡約款式。」

嫌被無綫局限離巢

由藝人轉做商人，向海嵐坦言花了很多年學習：「2008年離巢去上海做嘢，由幕前轉做返office嘅OL，到𠵱家做生意，我覺得喺上海十年，令我成長好多，選完港姐後喺無綫，一個好細嘅範圍，每日拍劇做主持去活動，睇唔到出面嘅世界。」雖然當年已成為當家花旦，主演的劇集《楊貴妃》又受歡迎，向海嵐反而覺得到了樽頸位，於是毅然向外闖，她說：「畀我再行一次我都係咁選擇。成個人冇咗框框，可以放膽睇好多嘢，放開咗自己。」離巢後，向海嵐為瑞安集團的上海新天地做公關，對於當時沒有在內地發展演藝事業，她不覺可惜，全因「唔想由呢個框框，跳去另一個框框。」

為「向華強姪女」呼冤

向海嵐曾一度復出幕前，於2017年與蔣志光做舞台劇《我和青天有個秘密》大受歡迎，去年更為ViuTV主持旅遊節目《香港親善小姐》。當年有傳聞指她是向華強姪女，所以圈中沒人敢得罪她，向海嵐沒好氣地說：「呢個好冤枉，最得意佢哋竟然回覆：『我哋家族咁大，係都唔出奇。』姓向係我爸爸自己改，我阿爺唔係姓向，大家誤傳咁耐，我屋企亦唔係有錢，我都要努力工作。」

撰文：余燕儀

攝影：仇志德