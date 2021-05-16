很享受看《屠出殺樂園》（Willy’s Wonderland）的時光。當然，我享受，不代表你也享受（甚至不排除你會覺得好難受）；我咁享受，是因為一直都享受看尼古拉斯基治（Nicolas Cage）做戲，對他不離不棄。

撰文：月巴氏

好難買飛，因為場次太少。明嘅，今時今日的尼古拉斯基治，已被等同爛片王。近十年，他的確拍過不少爛片，但重點是，就算拍的擺明是爛片，他依然是尼古拉斯基治，依然動用「尼古拉斯基治式演技」努力演繹，齣戲可以爛，但他本人的戲從來不爛。

粒聲唔出死都唔走

《屠出殺樂園》好容易給人一種先天爛片的感覺：一夜之間，一個來歷不明的男人，身處一間主題樂園式餐廳，要同八隻外形相當cutie的公仔困獸鬥死過。寫劇本的G. O. Parsons和執導的Kevin Lewis，都絕對名不經傳，導演叫做拍過吓戲（莫講話睇過，相信連聽過片名的人也不多），編劇則沒有任何往績，只是劇本偶然去到基治手中，一晚後，他回覆：有興趣，不只有興趣拍，甚至願意做監製，幫手搵老闆投資。劇本吸引他的是：主角由開場到散場都沒有對白——其實原裝劇本還是有安排一句，但最後，刪埋佢。

老闆們面對這麼一個劇本都提出不少質疑：點解個主角死都唔願走？點解全程粒聲唔出？點解死到臨頭仲要堅持定時定候飲能量飲品玩彈珠機？點解呢樣點解嗰樣……好一個基治，他真的以監製身份，代替編劇和導演面對老闆，頂晒以上問題，讓劇本得以保留原本面貌。

亂嚟電影紮實故事

這齣睇trailer只會令人覺得亂嚟的電影，其實有一個頗紮實的故事，解答這些位於小鎮餐廳的公仔為甚麼會向人類大開殺戒，而沉默的基治又為何會身陷其中，原來，一切緣自幾個村民似乎基於善意而衍生的惡意，同惡魔打交道所致——那些惡魔是甚麼？不穿橋了，只能說的是，這班外表cutie的公仔絕對死不足惜，看着沉默基治將各種現成清潔用具化作兵器處死這班惡魔，絕對爽，只是稍嫌未夠爽，導演的處理未夠癲狂——他明明講過森雷米（Sam Raimi）當年以低成本拍成的《屍變》（The Evil Dead），是他拍這齣戲的啟蒙（Bruce Campbell的角色，某程度上等同尼古拉斯基治的男主角），但《屍變》是毫不留手，《屠出殺樂園》仲係爭咁啲。

看時，感覺好似回到租錄影帶的年代：偶然租來一餅聽都冇聽過的低成本核突戲，就約埋幾個同學一齊睇，睇當中的有血有肉——噴血和露肉。看後，對人生應該沒有構成任何影響，但，痛快喎。像我看的那一場，便遇上一班約埋睇的後生仔，散場後，繼續笑住討論，很快慰。