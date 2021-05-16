韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）多次犯禁，先後被大陸網民狙擊，指摘節目涉辱華，之前《RM》在節目中公然將中國五星旗和台灣的國旗並列在一起，即時遭到小粉紅炮轟辱華，更揚言要罷睇。而於昨日播出的一集中，最愛雞蛋裏挑骨頭的強國網民就炮轟節目組在玩遊戲時用的地圖竟然不把內蒙歸納入中國的版圖，即時紛紛圍剿《RM》：「滾蛋吧！」

解鎖房間

昨日播出的《RM》一集中，8位成員為了要解鎖房間，要各自解答難題，當中就要考他們對國家首都的認識。而節目組亦安排了一個地圖在現場作玩遊戲之餘，不過大陸網民在抽絲剝繭下發現《RM》節目組用的地圖不符合「國情」，當中竟把內蒙排除在中國的版圖之外。

微博炮轟

部份強國網民發現《RM》再度公然挑釁中國的版圖時，即時在微博留言炮轟，並留言：「第一次見把我大內蒙劃出中國的地圖，《RM》你給我開眼了。爺真的吐了，錄不下去就別掙扎了，簡直侮辱我青春，可滾蛋吧」、「侵犯我國領土完整，從把台灣標記為獨立國家到這次把內蒙新疆西藏香港等地從我國地圖上分離出去，完全體現了韓國人的卑劣無耻，完全不知道尊重兩個字怎麼寫？」、「我怒了！第三次了！臭不要臉節目組！南韓垃圾還敢侵犯我國國土。」、「李光洙下車是對的」等留言。

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