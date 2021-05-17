35歲美國名模兼男歌手John Legend的老婆Chrissy Teigen，日前被爆曾經網上欺凌巨胸真人騷女星Courtney Stodden，不但在社交網站公開留言叫她長眠不起，還在私訊要求她自殺。事件曝光後，與Chrissy合作的公司陸續與她割席及取消合約。

現年26歲的Courtney Stodden於2011年成名，當年只有16歲的她嫁給51歲的《綠里奇蹟》（The Green Mile）男星Doug Hutchison，隨即成為Chrissy的眼中釘，繼而發生欺凌事件。Courtney上星期大爆她16歲時被Chrissy欺凌的經過：「她悄悄追蹤我、騷擾我、欺凌我、請記住，我只是一個女孩。她會叫我做淫婦，會告訴我她有多討厭我。」Chrissy雖然已經公開認衰道歉，承認自己沒有安全感及博出位，但目前與她合作的美國超市Target已率先取消合約，而百貨公司Macy’s亦將Chrissy的廚具系列從網店下架。

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