曾代表香港參加過奧運的方力申，過往參與過多次奧運主持，今日出席活動接受訪問時，指得知東京奧運如期舉行，非常開心：「香港市民可以免費睇到，今次係不一樣嘅奧運會，我係自薦參與，我都係運動員出身，好鍾意體育運動，如果身處喺疫情嘅時候，可以去到奧運，我覺得一定要爭取，本來6月要返大陸隔離，之後拍戲，而家同嗰邊講要推戲。」

方力申又指暫時未知可否前往東京採訪：「如果問我想唔想去，我當然想去，如果大會畀得你去，大會仲緊張過我，當然一定要戴口罩，我唔太擔心，同埋我已經準備好，譬如話打針，我已經差唔多可以打第二針，就算去要隔離，回香港又要隔離，我都想去，想參與呢件盛事，唔想放棄呢個機會。」

談到東京疫情嚴峻，被問會否趁機去旅遊，方力申斬釘截鐵說：「當然唔會，因為對我嚟講，我唔係一個好需要去旅行嘅人，如果得我一個人去工作，就冇太大興趣四圍行，得一個有咩好玩，都係喺媒體村或者奧運村入面活動，甚至係點對點，我自己唔太擔心，亦冇諗過做完奧運要留喺當地玩幾日。」

講到2004年雅典奧運直播時，畫面見方力申罵葉璇「跟住你寸我吖嘛」，雙方疑似爭執，成為網絡經典，每到奧運就被翻loop，方力申笑言：「大家一到奧運就會聯想我同葉璇嘅誤會，我哋嘅尷尬唔係因為我哋講嘅話，係因為我哋提早去現場，所以才會引起大家誤會，我覺得算係一個火花，我都希望今次都有花火，但要係正面。」再問當時二人是否嗌交，方力申即說：「冇呀！已經澄清咗唔係。」方力申又指今次去做奧運要先準備賽前資訊，他續道：「喺廠可能好多人，喺當地可能好少人，唔知幾時用得着，所以要裝備好。」

此外，有份擔任主持的麥美恩、姚子羚受訪時表示對男子游泳比賽會心心眼，麥美恩說：「睇到啲『朱古力』會精神爽利，佢哋一伸展嘅時候啲『朱古力』谷晒出嚟。」

兩人表示暫時只獲安排做主持，但都有聽聞會舉行公司運動會，估計到時要參加比賽，姚子羚說：「做奧運主持應該要做Live，不過我發覺玩運動會多過驚落廠做Live。」她指今次未必會參加跑步比賽：「都可能參加乒乓波、籃球，都幾廿年冇打波。」而麥美恩又稱運動會的防疫措施做得好，運動員都守規律，其他大比賽都好嚴謹，如果要派駐日本都沒問題，不過相信自己只會在香港做後援。

此外，朱智賢去年4月被爆背着男友謝東閔，與有婦之夫黎振燁在車廂「偷食」心形蛋糕，形象插水，更被TVB放入雪櫃雪藏，停工近1年，朱智賢今年3月終於獲放生，正式解凍復出，估不到今日也有份出席奧運活動。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）