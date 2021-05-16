向海嵐是1998年度的四料港姐，在TVB度過了十年青春，當人人都爭做正派女主角，向海嵐卻卸下港姐包袱，憑扮演奸妃角色上位，劇集《無頭東宮》和《楊貴妃》都是代表作。

2008年向海嵐選擇離開TVB，轉行向商界發展，卸下港姐光環的她，現在是一名珠寶業女強人，由港姐到奸妃到女強人，23年人生路漫漫。

從來冇被問價

現在46歲的向海嵐，這天以珠寶店老闆的身份，在位於蘭桂坊的樓上店接受《蘋果》專訪，香港寸金尺土，能在中環開店不簡單，就算是樓上店租金都唔平，有本錢開珠寶店亦不簡單，鎮店之寶——一隻拍賣值逾億元的翡翠戒指更不簡單，誰想到港姐出身的向海嵐能夠成功解鎖。

「講真，主要投資當然唔係我，我係出力嗰個，拍檔做開呢行同設計，所以佢哋投資會係大啲，我係好小部份，只係一個小股東。」公司Legacy Lab於2018年成立，她對珠寶生意發生興趣，全因一個緣字，「其實之前真係冇諗過做珠寶，尤其以前做藝人時，身上戴嘅珠寶基本上係贊助，真係冇乜研究，點解嚟到呢行，可能係我同翡翠嘅緣份，我想買件禮物送畀朋友，諗起拍檔係做玉，慢慢同佢傾好多呢方面嘅嘢，傾吓傾吓佢想搵我做活動嘉賓，再傾不如開舖頭，我哋想將傳統翡翠變得時尚，唔好以為只有阿媽阿婆先戴。」

做生意難免要應酬，既是港姐冠軍又是藝人身份，好奇向海嵐曾否遇過有色眼鏡？被要求作出交換或搵着數？「又冇乜喎，可能我本身唔鍾意應酬，盡量唔去。我又幾好彩，冇乜點遇過呢類型嘅嘢，可能因為我畀人感覺太cool，唔係隨便有嘢交換，你話好多譬如睇新聞邊個有乜價，我係從來冇接觸過呢樣嘢。但你話有冇包袱呢？我覺得有，身邊朋友會幫我定咗型，覺得你係藝人係港姐，同你食飯係咪要去高貴地方，其實我一樣好鍾意去食茶餐廳大牌檔，你哋唔需要幫我標籤，我都係普通人一個，可以融合大家生活。」

逃離TVB放開自己

近兩年經濟不好，珠寶生意更加難做，「尤其是2020全年都係疫情，對我哋好大打擊，冇晒派對同喜慶活動，真係少咗好多好多生意，租約又到期，曾經有刻諗過放唔放棄，但我同拍檔都幾樂觀正面，成個氣候令消費力減弱，尋求其他出路，日常可以戴嘅簡約款式。」

由藝人轉行做商人，向海嵐花了很多年學習，「2008年離開舊公司去上海做嘢，完全由幕前轉做返office嘅OL，到後期出返嚟做幕前，而家做生意，我覺得喺上海十年，令我成長好多，選完港姐之後，我只係喺TVB工作，一個好細嘅範圍，嗰時每日拍劇做主持去活動，永遠只係做呢啲，睇唔到出面嘅世界係點樣。」

雖然當年已是女一，《無頭東宮》和《楊貴妃》都好受歡迎，但向海嵐不想做井底之蛙，2008年決定離開TVB，「嗰陣時因為始終喺舊公司做咗十年，真係覺得自己去到樽頸位，我係咪要繼續咁做落去？所以，當時有機會去上海工作，我就接受咗呢個機會，覺得我可以跳出去，睇一睇其他嘢，我覺得係啱，而家畀我再行一次，我都係咁選擇。成個人好似冇咗框框，可以放膽睇好多嘢，放開咗自己。」

離開娛樂圈後，向海嵐到上海發展，為瑞安集團的上海新天地擔任公關，「嗰陣時好多人問我，如果08年你唔係退出咗呢行，而係返大陸繼續做演藝，會唔會發展得更好？我可以話畀你聽未必係好，雖然嗰陣時好多香港藝人返國內工作，但我覺得當時自己性格同演戲方法，我去嘅話可能只係由呢個框框跳去另一個框框。」

人要有經歷才成長，2015年向海嵐復出客串電影《有客到》，2年後與蔣志光做舞台劇《我和青天有個秘密》大受歡迎，又為ATV主持清談節目《今晚見》，前年參與ViuTV節目《香港親善小姐》，現在則是珠寶店老闆，46歲的她保養得很好，但講到感情問題，卻嘻哈說冇拍拖，「未呀，哈哈哈，好慘呀呢樣嘢，幾年冇拍啦，我相信緣份，亦覺得會有，我亦曾經試過覺得，不如是旦啦，差唔多啱就試吓，但原來唔得，我亦試過好多唔同方法，揀到最盡覺得呢個係最好而去開始，但最後又唔得，所以而家冇得急去搵，擇偶條件亦講唔到畀你聽，我覺得好多時兩人相處溝通方法，唔同階段唔一樣。」

46歲認恨嫁

向海嵐坦言沒受過情傷，只是未遇到Mr. Right，現年46歲的她揚言恨嫁，「我恨㗎，如果有個人同我求婚，我可能會應承。我唔排除閃婚，但都要遇到啱先。」Ｎ年前她曾跟成龍傳緋聞，究竟有冇拍過拖？「呢個真係有啲無厘頭，我當時都唔係好明點解有呢樣嘢出嚟，我覺得係一個歷史，都幾得意，但事實係冇囉，真係冇特別認識，只喺活動見過，佢冇追過我。」

當年還有一個傳聞，指她是向華強姪女，所以沒圈中人敢得罪她，向海嵐沒好氣，「呢個又係好冤枉，最得意嗰陣係咁傳，有記者問佢哋，但唔係問我，記得佢哋回覆：『我哋家族咁大，係都唔出奇。』自此之後，大家覺得真係，但完全冇呢樣嘢，姓向係我爸爸自己改，所以你問返我，我阿爺並唔係姓向，大家誤傳咗咁耐。我屋企亦唔係有錢，我都要努力搵錢努力工作。」

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