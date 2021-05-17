粵劇大老倌尤聲普今早離世，享年89歲。阮兆輝兒子阮德鏘接受《蘋果》查詢時，他表示今早收到消息。據知普哥4日前入聯合醫院，有傳與心臟有關。

尤聲普生於廣州，其父是著名男旦尤驚鴻，可說是演藝世家。自小他愛演戲藝術，9歲以神童姿態登台，年紀輕輕已與關德興、子喉海等同台演出。1960年尤聲普先後加入添花、新馬、頌新聲等著名劇團，拍檔多是一線演員如梁醒波、新馬師曾、鄧碧雲、鳳凰女等大老倌。尤聲普曾跟隨陳少俠學習旦角，後來改習生角，他在「丑生王」梁醒波建議下，改習丑生兼習老生，又嘗試武生及花面等，可見他對粵劇藝術集各行之所長。1960年代粵劇興盛，他曾以演文武生，足跡遍及東南亞及美國登台。他對戲曲藝術熱愛，不單跨越廣東大戲，曾師承有「北猴王」之稱的京劇名伶李萬春，及後又跟隨京劇武生劉洵練功。

尤聲普於1971年曾與阮兆輝等組成香港實驗劇團，以實驗粵劇的新風格，創作及改編粵劇，並擔任導演一職，一洗粵劇守舊一面。他曾製作《李太白》一劇，以及香港藝術節的「紅伶排場戲薈萃」上演《六國大封相》中演公孫衍，被視為後繼了「武生王」靚次伯，而他曾扮演的曹操更是行內一絕。1980年代他長期擔任雛鳳鳴劇團的丑生及武生，他曾於1990年至1991年期間，一年內最高紀錄演出超過150場，直至1992年雛鳳鳴解散。其後他於2000年將莎士比亞名劇《李爾王》改編成粵劇《李廣王》。近年他多數參與八和會館、康文署舉辦的「中國戲曲節」及香港藝術節粵劇節目的演出，2013年粵劇戲台更推出「尤聲普藝術專場」，足見他在粵劇界地位。2016年他以超過80歲高齡，在藝術節中演出戲寶《李太白》，而他多年來對粵劇表演的拓展，可謂功不可沒。尤聲普於1992年獲香港藝術家聯盟頒發舞台演員年獎，並在2009年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勛章，表揚他對粵劇發展。

2019年，尹飛燕與尤聲普主演粵劇《明末遺恨》，他被毛俊輝稱讚有魄力，當時普哥受訪時說︰「都幾難做到好似我咁，我已經差不多90歲，仲差三年，即是87歲（2019年），倒轉都78歲啦，永不言休，做到自己唔做為止，我諗我都係喺台口同觀眾講拜拜。」普哥更說為保持好體魄，堅持每日半跑半行一小時作養生之道。

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