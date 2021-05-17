韓國女星朴寶英夥拍徐仁國主演的奇幻愛情韓劇、Viu Original原創劇集《某一天滅亡來到我家門前》，將於今日播出第3集，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

韓國第一男模

劇中朴寶英跟徐仁國上演人神戀，除了引起觀眾熱議外，劇中配角亦人氣急升，當中飾演網路小說編輯組長「車主義」的李洙赫，更被形容為「行走的費洛蒙」。現年32歲的李洙赫於2006年以模特兒身份出道，憑1米84的身材和混血五官，出道後橫掃倫敦、巴黎等各大國際時裝周，獲得「韓國第一男模」稱號，而他跟模特兒好友金英光、金宇彬、盛駿及洪宗玄，被外界冠以「模特兒界復仇者聯盟」。

拍屁股晒HeHe情

之後李洙赫在2010年毅然追求演員夢，雖然當時不被網民看好，他則大方回應：「我從小就夢想當電影演員，並為此一直努力，現在仍然有很多事情需要學習。」曾與他合作的李準基就公開力撐李洙赫非常努力，又大讚後輩靚仔：「實在長得太帥了，拍劇時看他會一直恍神。」近年李洙赫還擔任綜藝節目的主持，他更被視為新生代「禁慾系」男星代表（即外表冷酷漂亮，看上去似是沒有慾望一樣，一旦變熟卻變熱情如火，讓女生心動）。而李洙赫及徐仁國今次更是三度合作，徐仁國指拍檔是「小可愛」，自爆喜歡拍他的屁股，更表示二人是命中注定的緣份，不少劇迷都表示想看二人的「HeHe情」。

上集劇情講到朴寶英提議跟徐仁國同居，而於新公開的劇照中，就見到徐仁國舒適地躺在朴寶英的床上，不過朴寶英見到之後就露出驚訝及尷尬的表情，劇組表示：「二人危險而又獨特的同居生活即將開始，同時，他們過去的緣份亦將公開。」

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