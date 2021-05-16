曾於無綫擔任編劇的阿茄，除跟演藝學院導演系畢業的任俠及曾於無綫及ViuTV等任職的歪同學齊在ViuTV節目大爆業界辛酸史外，亦對行業內一些導演與演員推崇備至，點名講陳果導演體恤基層員工，又讚賞劉青雲、鄧麗欣（Stephy）及蔡卓妍（阿Sa）專業沒架子。

年尾出糧過年

任俠入行快將10年，他難忘陳果主動加人工：「佢係第一個會主動打畀我，叫我去出糧嘅導演，佢會話：『年尾喇，留返啲錢過年，快啲嚟出埋個尾期。』嗰一刻我好感動㗎！我諗佢自己都係由基層做起，好了解嗰種苦況，同埋佢拍好多獨立片，又鍾意用新人，其實佢好了解新人遇到嘅問題，有一次幫佢寫劇本，佢主動喺個合約寫，今次寫得唔錯，加30%編劇費，我係第一次遇到。」

歪同學大讚Stephy及阿Sa是有誠意的演員：「中新代演員嚟講，Stephy同阿Sa，我係冇諗過佢哋嚟到嘅時候，個劇本係好厚，印晒出嚟，黐晒label，一坐低就問角色核心嘅嘢，佢哋想做好件事嘅感覺好強。」

歪同學又聽過劉青雲好脾氣事蹟：「從朋友口中聽返嚟，好好笑，嗰個應該係劉青雲，佢有一場戲要喺密室度喊，導演嗌cut，但因為嗰間房係密室聽唔到，佢喊咗兩分鐘，出面又唔知佢仲喊緊，結果（覺得）唔對路，就去開門，有啲case係演員一出嚟就鬧人，但佢出嚟後自嘲：『我都知㗎喇，邊有可能咁耐吖……』自嘲完大家繼續做嘢，呢啲令到個拍攝好舒服。」