日本女子組合AKB家族成員近期新聞多多，繼NMB48前成員渡邊美優紀被爆新戀情後，HKT48主將宮脇咲良又正式宣佈畢業，令不少fans傷心又失望。上月宣佈退出所屬事務所roundcell的NMB48、27歲前成員渡邊美優紀，近日被爆與avex人氣男子組合Da-iCE主音花村想太蜜運。渡邊美優紀於本月6日被日媒《週刊文春》影到在東京澀谷區一幢豪宅前，登上花村想太的黑色私家車，車牌號碼更是渡邊的生日日期「919」。

暫冇結婚計劃

兩人從澀谷寓所出發後，前往JR惠比壽車站接載女子組合Ange et Folletta成員Minami，之後三人一同駛到台場一個公園內拍照。有知情人指渡邊和花村已經拍拖兩年兼同居一年。有網民從雜誌所拍得的照片中，發現花村拎着的膠地毯與渡邊日前在Ig上傳的新fan club網站「Milky Land」宣傳照所用的地毯一模一樣，原來他們當日就是為歌迷會做準備。記者事後曾追訪花村，他大方承認戀情，但就暫時未有計劃結婚。

宮脇咲良畢業

此外，NMB48的姊妹團HKT48主將宮脇咲良前日驚喜現身新歌宣傳活動，正式宣佈畢業。宮脇咲良在活動中透露將於下月19日舉行畢業演唱會，又表示：「我13歲就加入HKT48，作為一期生已有大約10年時間。正因為離開了兩年半，我才發現HKT48對我來說才是一個起點，是一直在我心中珍貴的地方。正因為距離我畢業時間不多，所以希望能向HKT報恩。我明白剛回到HKT就宣佈畢業，會令粉絲傷心和失望，但我正在努力準備，讓各位fans快樂。」報告完畢後，22歲成員村重杏奈還讀出HKT前一姐指原莉乃的手寫信，令宮脇感動流淚。

至於AKB的29歲前成員河西智美前日就突然透過所屬事務所宣佈閃婚，將與35歲舞台劇演員小山圭太擇日註冊，強調並非奉子成婚。