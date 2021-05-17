下月便51歲的莫文蔚（Karen）將於6月11至13日假紅館舉行三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》，這騷是她告別大舞台的最後演出，並不是退休，只是Karen想嘗試其他挑戰。為了歌迷留下美麗回憶，Karen近日積極排練，務求以最fit狀態見觀眾。

Karen日前一口氣拍了歌曲《The Way You Make Me Feel》和《戀一世的愛》歌曲的MV，兩首歌都是她當年拍攝周星馳的電影《喜劇之王》的歌曲，當年電影在石澳取景，Karen也特別到同一場景拍攝取靈感，她又搞新意思要拍攝唱現場live band效果。拍攝當日天氣酷熱，Karen一身波希米亞造型演出，她既要在海邊跳舞，也要駕駛開篷車兜風。

為了護聲不停喝水降溫，即使休息時都不走入室內嘆冷氣，她解釋為免一冷一熱易着涼。導演待黃昏，水天一色的靚景下就拍攝現場演唱的部份，Karen說：「呢個環境咁浪漫，完全係magic hour，咁唱《戀一世的愛》就特別有feel，特別深情，同平時喺studio錄音真係好唔一樣，我好enjoy！」Karen重遊石澳這舊景，當然也勾起拍《喜劇之王》時的舊回憶，Karen續說：「呢套戲我都好鍾意，成日有拎出嚟睇。今次再返嚟呢個地方拍MV，雖然已過都20年，但一切似變化唔大，仍然畀我好熟悉嘅親切感。」《The Way You Make Me Feel》MV將於明晚首播。

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