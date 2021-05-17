由韓國靚媽李寶英夥拍《天空城堡》金瑞亨擔正的tvN新劇《我的上流世界》昨晚播出了第4集，劇情似乎漸漸緊張，李寶英的老公李賢旭最終出軌家庭教師玉子妍，刺激收視急升達7.373%，香港劇迷可於Netflix上追看。

懷疑身份

劇情交代到孝元財團二媳婦李寶英舉辦展示會，財團大媳婦金瑞亨看到其中一幅畫後眼泛淚光，未知是否想起同性戀人，同時預告其秘密將會曝光。而李寶英的老公李賢旭就禁不住玉子妍的誘惑，最終出軌，兩人更於展示會場的後樓梯激吻。另一方面李寶英對於玉子妍強行介入家庭的舉動大感不滿，打算辭退對方，卻從兒子及老公的對話內容中，開始懷疑玉子妍是兒子的親生母親，最終控制不住情緒去找玉子妍對質，令觀眾更加好奇之後的劇情。

反應兩極

雖然昨晚一集收視急升至開播新高，但觀眾反應卻兩極，不少人不滿金瑞亨及李寶英身為主角卻太少戲份，亦有留言寫道：「上流社會一定要有人出軌？」、「這樣的家庭教師不辭退就很無語，為了寫出軌的情節更無語」、「幾乎都是家庭教師、少爺、女傭的戲份，看到好煩」等。

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