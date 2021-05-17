粵劇名伶尤聲普今日因病離世，享年89歲。普哥曾說過「永不言休」，在2019年為粵劇《明末遺恨》宣傳時，笑說：「都幾難做到好似我咁，我已經差不多90歲，仲差三年，即是87歲，倒返轉都78歲啦，永不言休，做到自己唔做為止，我諗我都係喺台口同觀眾講拜拜。」

普哥於上月24日在屯門大會堂演出《乾坤鏡》(五代同台版)，這是他最後一次踏上台板演出。有份合作的尹飛燕今日接受《蘋果》電話訪問，直言不敢相信普哥離世消息，她說：「今朝早有人send過短訊嚟，但我唔相信，以為整古整怪，但中午時證實消息，我都接受唔到。」她透露上月與普哥同台演出，已發現對方消瘦，她說：「上個月先做完，但身體唔係咁好，係瘦咗少少。」傳聞心臟出問題？她說：「我又唔係好清楚，因為我從來唔問人呢啲嘢，但一齊做嘢時佢又冇話自己有病。但疫情關係，好多場合排戲，佢都話『我唔出嚟嘞』，只係演出先出。」

尹飛燕表示從普哥身上學到很多，她說：「我出身後，同佢相處都有50年，初初出嚟我哋好多嘢都唔識，佢係前輩就一路教住我哋。後來大家都跟聲哥（林家聲）埋班，見面機會就多咗，我係花旦，而佢以前做文武生，現在做丑生。」普哥是否從沒有想過休息？她說：「佢冇㗎，我哋呢行唔好講話退休，好似乜動力，所以通常都係自己舒服，唔辛苦，咪當玩吓，戲癮嚟。」

羅家英：後繼無人

而羅家英今日亦在社交平台發文悼念普哥，他說：「好唔開心，尤聲普師兄今早辭世了，香港殿堂級粵劇老倌少了一個宗師，很捨不得，很意外，他一向身很好，忽然的辭世，或許是一個很舒服的離開，但是我們很傷心，我17歲與他演出，到現在60多年，做了一世的戲，在舞台上，我們很合拍，教了我很多東西、一同創作很多經典人物，他的曹操，他的反串戲、他的鬚生氣，他的霸王，黃三客，很多很多的經典人物、後繼無人，普哥，太多的懷念講之不盡。他屬猴，比我大4歲，不想再講了，尤太保重，節哀順變、普哥，再見，來生再見。」

蓋鳴暉一直很尊重戲行前輩，她接受《蘋果》訪問時表示自己當年入行，曾得到尤聲普提攜，她今日接受《蘋果》電話訪問時說：「普哥嘅離開真係好突然，去年我仲去睇佢演出，真係好唔開心，疫情大家見少咗，戲行又少咗一位資深又有內涵嘅前輩，真係好可惜，希望佢一路好走。」蓋鳴暉難忘普哥的教誨：「我初出道時同普哥合演《春花笑六郎》，我扮將軍，佢做我手下。普哥叫我演出時照鬧佢，投入做戲，佢會亳無保留教後輩做戲。佢好肯扶持新人，我冇佢指出當年嘅唔好，就唔會有今日嘅成績。」

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