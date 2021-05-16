ViuTV清談節目《晚吹─又要威又要戴頭盔》大前晚播出的一集，邀請三位編劇阿茄、任俠及歪同學到節目大談業界秘辛，入行三年多的前編劇阿茄就力數無綫六宗罪！編劇除額外兼顧道具及宣傳，要網上解答觀眾問題外，有時更被迫為就廠期嘔劇本而「飛紙仔」，最大鑊是演員擅自改劇本，搞到劇情大亂，但最終編劇的功勞卻不被重視，傷心難堪之極。

本身讀建築的阿茄在《晚吹─又要威又要戴頭盔》節目內，表示因為有興趣講古仔，當年看到無綫公開招聘，便連同自己寫的劇本寄去應徵，獲睇中入行。他在無綫打工三年多，遇到很多不愉快經驗，所以在節目中講到火滾即除頭盔、露真身數爆無綫六宗罪。

需為墓碑揮春橫幅題字

阿茄指因為無綫為慳預算，明明非編劇工作範圍的事情也要編劇撈埋：「我寫個古裝劇，皇上寫咗個奏摺，佢哋驚穿崩，惟有寫返啲內容落去，編劇要做埋。」阿茄更提到「負責」的還有佈景中的橫幅、揮春，甚至墓碑，連刻在墓碑上角色的出生年月日都由他們負責。此外，阿茄更被公司要求開網上專頁，解答觀眾問題：「劇集出街，觀眾對劇情有疑問，或者取笑又好，監製睇完後覺得我哋有必要解釋吓，最後要我哋啲編劇幫佢開個facebook page，用個劇嘅名義解釋返畀啲觀眾聽，但呢啲嘢應該marketing嗰邊做。」編劇變相被迫OT及做本份以外工作。

阿茄指由於整個行業都偏重製作，編劇則要遷就廠期，有時更臨急要「嘔」劇本出來：「試過個監製廠期定咗好耐，搵咗好多編劇度咗幾個月都要推倒重來，因為高層有拗撬，臨急抱佛腳先搵我哋條team做，講緊一個月要出20集劇本，呢個係冇可能嘅事，非常趕，每日要『飛紙仔』畀演員。」「飛紙仔」意指拍攝當日該場戲的劇本才出爐，對於此情況，視后鄧萃雯早有投訴，她拍《金枝慾孽貳》時曾斥零劇本，飛紙仔情況嚴重。

要「嘔」劇本已經夠慘，更慘的是遇着演員要自度戲份︰「好多時演員落到廠，又鍾意自己改故事、改對白，曾經有個男主角改咗個稿出嚟，我哋編劇要上去佢個google drive度download佢份稿，先知個劇情變咗！」阿茄舉例指原本鋪排讓男主角在喪母及各樣壓力後，去到劇集尾段一次過爆發情緒，結果男主角認為喪母後沒哭是無戲可演，不但自行加跪低喊戲，更自創身世，令編劇被迫改寫連戲的劇本。對此，有網民竟直指「男藝人嗰度，唔知點解個腦pop up咗Signal Wong。」有網民同意：「我冇睇CCTVB好耐，但我個腦又真係諗起佢。」未知王浩信忽然中槍會否感到無辜？

蕭正楠戲稱馬明改劇本

阿茄指因為編劇不能跟場拍攝，不知道演員改了劇本及劇情，跟製作組像是切割了。他說電視台頒獎禮中，演員得獎時會多謝幕後，但多數沒編劇份，更尷尬的是去到煞科宴，演員笑談改動某場戲，令編劇覺得演員沒尊重劇本。阿茄在節目尾聲無奈指香港編劇在作品鳴謝也「落唔足」，海報上很難才找到編劇的名字，有時導演更突然「身兼」編劇，阿茄解釋：「講緊編劇好辛苦寫個劇本，但導演覺得條橋係佢嘅，佢就加自己個名落去。」

就臨場改劇本一事，昨日出席活動的蕭正楠指︰「喺現場郁少少劇本好多時都會發生，好多時係你對角色嘅認識同其他演員溝通，例如呢度唔係好順或根本冇呢件事發生，咪同導演商量完就改，好小事啫！」湯洛雯指明白編劇辛苦︰「我知編劇們佢哋俾人日催夜催，但有時演員同編劇真係好少交流，都冇辦法，喺現場惟有同導演傾，佢係我哋同編劇嘅橋樑。」蕭正楠更突然靈機一觸說︰「我知佢可能講馬國明，佢有次拍戲好嬲，因為佢喺茶餐廳嗌嘢，劇本寫星洲炒米，但炒咗碟乾炒牛河出嚟，導演要佢跟住劇本講星洲炒米，佢唔肯，最終改劇本。」

農夫農夫的陸永及C君齊聲指︰「改劇本都唔單止係演員，導演、監製又改。最大領略係我𠵱家做咗編劇，我發現美術又改，場務又改，原來好多人會改劇本，自己改自己就多，人哋就少。」

手機用戶請按此放大圖表