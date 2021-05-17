韓劇《雖然是精神病但沒關係》女星徐睿知原定孖金南佶拍攝OCN新劇《Island》，不過徐睿知因陷入連串是非，又被封為「恐怖情人」，最終辭演劇集。隨後有指韓國新一代女神、憑話題劇《夫妻的世界》彈起的韓韶禧（前譯韓素希）有望頂替演出，不過韓韶禧就唔執恐怖情人二攤，否認演出《Island》。今日韓國方面再傳出消息，指韓劇《L.U.C.A.:The Beginning》女星李多熙將擔任《Island》的女主角，而李多熙的事務所亦回應：「確實收到了演出邀請，正在積極討論中。」

車銀優演驅魔師

新劇《Island》改編自同名網漫，是一部以濟州島傳說為背景的奇幻驅魔劇，金南佶將演性感的妖怪獵人，車銀優有望演驅魔師，而女主角是大企業會長的獨生女，意外被父親放逐到濟州島並被妖怪折磨。

韓韶禧晒相冧fans

至於拒絕演出《Island》的韓韶禧，近日忙於孖上位男神宋江拍攝《無法抗拒的他》，近日韓韶禧亦有勤力更新IG，頻頻晒新相冧fans，開始為新劇造勢。

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