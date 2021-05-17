40歲阿嬌（鍾欣潼）在2018年與賴弘國拍拖半年即閃婚，當時大排筵席，不少圈中人送上祝福，可惜維持兩年便離婚收場，前夫賴弘國日前接受訪問，坦言至今仍未明白「被退貨」的原因，而回復單身的阿嬌，近日成為焦點，見她身形脹爆，臉腫到看不見脖子，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）早前開口護航，指阿嬌荷爾蒙失調，之後又傳出阿嬌準備接拍新戲要增肥。

阿嬌最近接受大陸傳媒訪問，指身材發福是為了工作，目前增磅18斤（9 kg），她又指現時可以光明正大地狂食，而比較難的地方就是減肥，阿嬌自言：「都40歲了，新陳代謝也慢，但還是接受了。」阿嬌在訪問中講起愛情觀，覺得婚姻比愛情更需要承諾，勸女孩要保護好自己，又指自己現在不抗拒愛情。

被問會否再度踏入愛情或婚姻，阿嬌坦言從藝人角度出發，害怕對方因為她而被外界關注，「要考慮的事情很多，如果真的有這個機會的話，也不想那麼容易地向對方有一些承諾，因為我就是負擔不起」，阿嬌說要顧及對方感受，也不想讓對方感到很大壓力。

阿嬌認為婚姻同戀愛相比之下，要考慮更多現實問題，「婚姻很現實，2人要去正視好多問題，愛情相對來說就不用這麼多的承諾」，問到若果有機會踏入下一段婚姻，最需要考慮甚麼，阿嬌坦言希望給對方私隱，也不想他有那麼多的曝光機會，最後被問到現階段感情狀況，阿嬌稱目前不抗拒愛情，這兩年比較享受「活在當下」，開心就好。

阿嬌現時為《怦然心動20歲》擔任觀察嘉賓，她笑言非常喜歡看大陸相親類節目，但她表明不會上節目尋找愛情，「那些節目就是有比較晒恩愛的感覺，我不喜歡上節目跟人談戀愛，給觀眾看，因為我覺得這個是私隱，我不希望跟大家分享」。

此外，即將迎接Twins成立20周年，阿嬌回顧與阿Sa互相陪伴的點滴，望兩人再多走幾個20年，更開玩笑說到60歲一齊打側手翻。明天就是Twins成立20周年，屆時阿Sa和阿嬌將於明晚8時在大陸網上平台開live，更找好友關智斌做嘉賓，阿Sa今午已完成隔離檢疫出關，相信她準備跟阿嬌會合。

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