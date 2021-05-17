雷深如（J.Arie）在2019年離開太陽娛樂，同年轉投邵氏，簽約一年半期間只安排拍兩劇做路人甲，兩劇得4句對白無癮解約回復自由身。入行前是港大法律學士的J.Arie要不是熱愛唱歌，她早已成為律師有穩定收入，可是她為追夢加入樂壇，離開太陽娛樂便一直轉做獨立歌手，即使簽約邵氏時，仍然是自資出歌，由於近年她在音樂上走偏激風格，作品一度嚇壞大台高層，J.Arie見大家合不來便離開，仍然堅持努力賺夠錢就出歌。

J.Arie今日凌晨先後在FB和IG出聲明，原來她發現近日網上平台及電台播出一首《對人歡笑（十年初見版）》，是J.Arie在2011年尚未出道時灌錄的demo。據知這首歌原是吳彤所唱，當年他邀請仍未改藝名的J.Arie唱demo，但最近demo卻上載各大平台，有指吳彤原答應J.Arie會標示是十年前demo，但最終卻未有兌現承諾，還把歌曲派台宣傳，令人誤會是舊歌新唱。

J.Arie為了澄清事件，她在聲明中提到：「本人心感詫異，有關人士在未有徵詢本人及得到同意下，將此歌曲作為派台或其他用途。此歌為約10年前（大概2011年）本人尚未出道時灌錄的demo，故此澄清此歌並非最新灌錄的歌曲。收到受影響的發行公司、電台DJ和其他合約方的詢問及了解，本人深感抱歉。」

歎做獨立歌手不易

J.Arie對發生此事後立即處理，她續說：「事已至此，誰是誰非已經無謂追究。有關人士已經聯絡本人，承諾將歌曲在電台立即下架，及在各網上平台歌曲歌手一欄將本人名字刪除或下架。作為一個獨立歌手，自資推出每一首歌都不容易，走的每一步也需要特別謹慎。本人於去年已經定立新歌計劃，希望今次事件不會影響未來推出的作品。最後，祝願受是次事件影響的單位工作順利。」

《蘋果》今日致電J.Arie求證所指幕後黑手可是吳彤，她說：「我聲明都講得好清楚，當年我唱呢個demo時仲叫Rachel，入行改名J.Arie，如果佢上載喺網上平台標明係十年前demo真係OK，但冇囉，未經我同意發佈去電台，用我而家新名，真係唔好囉，會令人誤會。」《蘋果》今日查看多個音樂平台，歌曲仍未下架，更標明是吳彤和J.Arie合唱，難怪她很勞氣。吳彤FB都有貼相和分享音槳平台連結叫人去聽歌，他今日也回應事件：「其實只係大家之前溝通時有啲誤會，我哋已經溝通好，歌曲已經在處理中，呢兩日各大音樂平台應該會更正返，希望唔會影響到J.Arie嚟緊嘅音樂宣傳，並希望她一切順利。」

此外，J.Arie離開邵氏後重新出發，除接網上騷賺生計，她又創作新歌，昨晚在IG貼出欣賞田蕊妮主演的舞台劇，完場後更到後台影相後留言：「老闆娘《#聖荷西謀殺案》尾場，希望可以快啲re-run，等多啲香港人再睇到啦，因為真係好睇！演員嘅演技好堅好入心，舞台設計同燈光聲效好靚，對白寫得超有心機！Totally love it!」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）