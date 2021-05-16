唱作人梁嘉茵（Serrini）上月在旺角麥花臣場館開騷，舉行一連三場「SERRINI I’M FINE,THX. LIVE 2021」演唱會，門票3月開賣時，瞬間被歌迷秒殺，可謂一票難求。不過，有消息指Serrini將舉行演唱會part 2，目前暫定在下月19及20日舉行。

直播觀眾限定

Serrini上月開騷花臣多多，推出28,000元的「總統門票」，又叫觀眾穿喱士衣服當標記；為顧及未能購買門票，以及海外的樂迷，她於尾場提供售票網上直播，不少樂迷連網上門票都照殺。上次購買Serrini演唱會網上直播門票的樂迷，近日陸續收到一封由KKLIVE發出的電郵，內容指Serrini演唱會part 2將於下月19至20日舉行，「謝謝閣下購買早前的網上演唱會門票，因為Mami（Serrini）有見閣下當初未能成功參加實體演唱會，也購買網上門票支持，所以已特選閣下成為可參與『Dr.Serrini Examination（樹妮妮DSE能力試）』之考生，考獲最高分之首300名，即可以訂購演唱會part 2門票兩張，毋須再辛苦搶飛。」電郵內更註明如果考生們若出現分數相同的情況，則以試卷遞交時間較快者為優先，考試將於明晚9時進行。

愛搞新意思的Serrini，近日在fb貼文提醒樂迷留意電郵外，更在另一個帖子寫出四條題目，包括「請問樹妮妮（Serrini）係Hogwarts邊個house？」、「請問樹妮妮嘅真實身高有幾高？」等。

得10條選擇題

Serrini隨後留言指「考試」題目只是碎料，並不會這麼難，還留言謂實際只有10條選擇題：「簡單到爆，瞌埋眼都識答。」有網民留言笑說：「我已經N拾年冇返學㗎喇，好擔心啊！」

對於Serrini將於下月開演唱會part 2，《蘋果》昨日致電演唱會負責人Keri查詢詳情，她表示即將在網上公佈︰「包括場地同內容都會講，但𠵱家唔透露住，今日先喺網上同fans分享，係想通知忠粉透過電郵答問題預售門票，唔使佢哋辛苦搶飛。」其實台灣已流行購票要「考試」多年以抵制黃牛，不過蔡依林前年開騷，因題目太難而被歌迷鬧爆，就連她本人也直指：「考題太逼人。」