去年因疫情影響，原本在東京舉行的「2020東京奧運會」延期一年，並將於今年7月23日舉行。早前港府宣佈，成功購入東京奧運轉播權，並由香港五間本地電視台免費播放。據了解三個台包括TVB、「開電視及有線」和「ViuTV及NowTV」將平均分配轉播時數，由於名額有限分到幾多仍未知，但各台會照申請，而新聞部、工程、體育部都會派人到當地。

今日TVB舉行記者會，宣佈將有5條頻道播出奧運期間各項賽事，出席嘉賓有霍震霆、霍啟剛、無綫主席許濤及高層杜之克、曾志偉和樂易玲等，副總經理曾志偉亦有上台致辭，他指為炒熱氣氛，將舉行明星運動會，所有藝員都會參與，「希望喺奧運之前有前奏，同香港市民共同參與一個嘉年華會」，他指詳情要稍後宣佈，並說：「香港隊加油，奧運加油！」

身為特區政府體育委員會成員的霍啟剛會後表示，「2020東京奧運會」終於能舉行有感意義重大，他說︰「去年我哋都束手無策，對運動員嚟講4年一度係定律，佢哋備戰係按照時間表去做，慢慢提升魄力及心態，突然煞停延一年，對佢哋打擊好大。」他又指曾跟香港運動員傾談，因疫情關係他們是理解的，而今年香港疫情去到第四波，他感恩運動員能平平安安，他們亦準備就緒希望能往東京參加比賽。對於近日單車手李慧詩有好成績，他指練習跟比賽很不同，希望今次有更多市民接觸到奧運，大家打氣。

談到疫情下運動員的安全為首要，霍啟剛說︰「第一項挑戰係運動員嘅入場票（指入奧運資格）係爭崩頭，好多世界賽、巡迴賽都腰斬咗，運動員要去攞分同搶分係難，開心係今屆香港運動員參加嘅總人數超過上一屆。第二運動員安全係首要，疫情中點樣生活配套，去到東京接受檢測同檢疫，萬一有乜事點處理？運動員之間嘅防疫點做，都係新嘅難題，甚至係送餐呢啲小事都要注意。」

問他是否會特別留意跳水項目，霍啟剛笑謂跳水、單車、劍擊等項目都會留意。至於子女是否知道媽媽郭晶晶曾是奧運金牌運動員，他笑謂︰「應該知道，小朋友好醒目，畀佢哋睇多啲唔同項目嘅比賽，希望小朋友對運動了解，從而參與運動。」

此外，ViuTV的強尼曾於2008及2012年做過奧運主持，對於今年ViuTV派他出埠採訪會不會去？可有擔心疫情嚴峻？他回覆《蘋果》表示︰「以前都有去過大型運動會，機本上冇機會去城市，只來回去場館同新聞中心，如果要去，我暫時未了解，如果要去都只會在場館接觸，小心都係可以嘅，始終機會難得。」

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