世人大概只會記得尼古拉斯基治的《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）、《石破天驚》（The Rock）和《驚天奪寶》（National Treasure），其實，在他被認為只濫拍爛片的過去十年，一樣有佳作。

撰文：月巴氏

2013年 拯救男孩《Joe》

Joe，一個踎過監的中年男人，只想默默地躲在山林為大財團做揦鮓工作，懶理世事，遺世獨立，偏偏遇上一個15歲男孩，男孩長期遭受父親家暴，連Joe也不知是否正義感驅使，決定挺身而出。再一次兩顆絕望的心，只是遇上的地方不是拉斯維加斯，也沒有徹底沉淪，反而要殺出血路。

2018年 為妻復仇《狂屠絕路》（Mandy）

故事設定在1983年，尼古拉斯基治飾演的Red，與老婆Mandy居於郊外，遠離繁囂俗世，一個邪教組織來到山林，教徒擄走Mandy，獻給教主，最後慘被燒死，Red誓要為愛妻報仇。極度風格化的攝影，配上已故冰島音樂家Johann Johannsson的配樂，完美呈現這段復仇旅程的邪氣狂暴。

2019年 農莊驚情《Colour Out of Space》

美術上似乎延續《狂屠絕路》，故事開端卻是一嚿鮮艷的隕石意外落在一個偏遠農莊，居於農莊的家庭開始面臨怪異事件……曾拍過傳奇科幻電影《Hardware》的Richard Stanley，1996年再沒有作品，事隔多年改編H. P. Lovecraft短篇小說。受惠於《狂屠絕路》的好評，成為基治另一齣代表作。

2021年 演繹爛口《粗口研究》（History of Swear Words）

不是電影，是一個類似我們《每日一字》的節目，由基治主持，共分六集，每集為你介紹一個英文粗口詞語，由詞源到演變到時至今日的日常應用，都有深入淺出的講解。當然，作為基治迷的我，最享受是睇 / 聽住佢用獨門的面部表情和腔調，演繹這些粗口，well，竟然相當療癒。