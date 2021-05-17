由ViuTV《美女郊遊遊》主持陳欣妍、張建聲主演，印裔Sri Kishori執導的歌舞片《我男友係好差》（My Indian Boyfriend），早前因為片名被指有冒犯印巴裔人士，被印裔演員Bitto Singh Hartihan投訴，片名的「差」字有歧視成份。電影已定於下星期四（27日）上映，同時片名亦撥亂反正，改為《我的印度男友》。

張建聲以短訊回覆電影改名時，他說︰「改新戲名主要唔想因為戲名令到人唔舒服感覺，尤其本人非常反對種族歧視。所以尊重人家意見，改一個大家都舒服嘅名，因為電影係帶歡樂畀大家。」他希望香港同印度觀眾入場睇戲時，都可以認識到對方的文化。導演Sri以英語短訊回覆時表示是想貫徹電影洋溢的愉快氣氛，因此「感到有必要對標題進行一些調整」，希望各個語言的版本中都能夠得到連繫，言下之意是避免印、巴民族感覺被冒犯。電影發行商高先電影透露︰「是應電檢處建議，避免觸犯岐視條例」。

《我》片故事講述成家宏早年跟父母從印度移民香港，他在港受到歧視，又一事無成，所以想返回印度。有一日他隔離搬來新鄰居陳欣妍，令他一見鍾情，決定發奮力追。可惜陳欣妍已有一富裕男友張建聲。成家宏同陳欣妍的交往，將面對族裔歧視、文化差異及階級差異。電影主打Bollywood式唱歌跳舞。

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