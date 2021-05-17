MTV影視頒獎禮（MTV Movie & TV awards）昨日舉行，荷李活性感女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）獲頒發「時代獎」，致詞時竟被其諧星老公Colin Jost潑鬼口水，令她當場爆粗。

受到疫情影響，頒獎禮部份透過視像進行。Marvel劇集《WandaVision》連奪四獎成大贏家，包括最佳電視劇、最佳電視演出、最佳奸角和最佳打鬥場面。女主角伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）和奸角Kathryn Hahn還即場隔空「比武」。此外，獲頒「時代獎」的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜透過視訊領獎時，其諧星老公Colin Jost突然用鬼口水潑到她的頭上，激到施嘉莉當場爆粗。原來Colin將頒獎禮當成兒童選擇大獎（Kids’ Choice Awards），但這當然只是他們兩公婆的搞笑安排。

除施嘉莉外，沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）就獲得「喜劇天才獎」，他化身成三個不同的經典電影角色領獎。另外，「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得最佳電影演出、「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）就憑《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）獲得最佳英雄、而黑人男星Rege-Jean Page則憑《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）奪得突破演出獎。

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