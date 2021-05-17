梁詠琪（Gigi）近年積極鑽研甜品，今日在銅鑼灣出席烹飪中心活動，Gigi經過整年努力，完成「法國ICDE糕餅烹飪藝術文憑」成為畢業生，她憑該證書，可以在法國成為執業廚師及開設餐館。Gigi今日在導師指導下示範製作藝術甜品，同時推出慈善朱古力為「小黃花慈善教育基金」籌款。

Gigi笑言今次取得專業資格，她付出很多，她說：「課程期間洗咗一世人要洗嘅碗，每次上堂除咗整蛋糕外，要自己清潔廚具，我而家洗碗速度快過屋企工人姐姐。」Gigi指今次重拾課本溫書考試，她說：「女兒見我溫書覺得我唔陪佢，我解釋佢知開始咗就要認真對待，我考完試時，阿女有失而復得媽咪嘅感覺。」Gigi表示以前買蛋糕會被老公嫌肥阻止，現在會以學整蛋糕為藉口，多買多吃。Gigi笑指每星期上堂都會整幾個蛋糕帶回家，家人吃不消，要送給女兒同學及鄰居，亦因此認識很多新朋友。

成為資格廚師的Gigi表示，未有考慮經營甜品生意，她解釋：「做生意較辛苦，而且整畀屋企人食都要深思熟慮，擔心食物安全，責任重大。」Gigi認為學得一門手藝可用於慈善，今次便親手製作慈善朱古力籌款，她說：「有5、6位同班同學一齊幫手完成今次1,000粒朱古力，籌款幫助有需要嘅人。」

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