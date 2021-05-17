《ERROR自肥企画》今集主題是「BTS」，即Behind The Scene大講節目背後故事，Agent L.在節目播出之前，都在IG表示「今晚嗰集我覺得係最感動」，甚至因為太多回憶，邊剪邊流下男兒淚。

節目一開始，介紹今集宗旨，「由於一集半個鐘，好多精采鏡頭都未喺播映時間播出，所以今集盡量將刪減片段播出」，不過第一節有大部份時間，都留給了之前只有25秒、阿Dee的自肥項目《鹹濕荒島俏博士：學藝篇》。另外又有193第二次中顏射之計的「ERROR遊詐詭」外傳。

無制限OT編集團為節目日日加班，格仔導演Mike今集索性在公司邊瞓邊講，他說好喜歡一班人為節目自製道具，其中出場畫面不下於無制限OT編集團任何一位成員的懲罰工具「死亡行星」，Mike導沒有作詳細介紹，不過就有多位成員親自試過威力。

最有成功感的當然是「地陷之計」的大窿，由設計到完成都是團隊全盤落手，Mike與Rain P.都有親身試伏，無論安全及整蠱需要，都有100分滿分。

成功背後，Mike導分享心得，他說雖然老套，但全憑兩個字「堅持」，他說：「做節目同做任何嘢一樣，講緊堅持。好多時，會遇到好多阻礙，因為規矩、道義、budget，好多好多唔同理由，會阻礙你堅持。呢個節目、呢班人，可以由第一個節目行到嚟依家，可以拍到一啲會有觀眾欣賞嘅節目，都係一路堅持住一啲我哋認為係啱嘅嘢。一直堅持，聽落好易，其實好難，但就睇你堅唔堅持到。」最後以字幕送上「致一直還在堅持的人」。

另外，阿Dee早前挑戰呃10萬like，結果輕鬆達標，他在今集節目之後找數貼出solo版主題曲《無制限OT編集団の行動綱領》，是繼肥仔及保錡之後，第3位ERROR成員找數，現時只剩下193未發起任何挑戰。而格仔導演Mike之前吹雞指，若主題曲在YouTube有150萬點擊將有驚喜，今晚點擊已過136萬，Mike導隨時需要找數。

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