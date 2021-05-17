《勝利號》將製作續集。
韓國男神宋仲基夥拍金泰璃、陳善圭及劉海鎮主演的新片《勝利號》，今年2月在Netflix上架，雖然網民反應兩極，但作為韓國首部宇宙科幻片，依然吸引不少戲迷捧場。
今日有報道指，《勝利號》正準備拍攝續集，在上周舉行的「第57屆百想藝術大賞」中獲頒藝術獎的鄭成真、鄭哲旻決定參與製作團隊，隨着兩人的加盟，加速了續集的製作工作，不過由於現時仍是準備階段，對於會否原班人馬宋仲基、金泰璃等人演出，以及如何播映一事，仍言之尚早。此前有韓媒批評《勝利號》未有詳細講述金泰璃、陳善圭及劉海鎮的角色性格及過往經歷、片中最大反派James Sullivan生氣時身上所出現的變化，未知續集內容會否再作交代。
請金聖喆食飯
另外，宋仲基曾在tvN劇集《Vincenzo》中扮基色誘金聖喆而引起爆笑，金聖喆今日亮相電台節目時，就大讚男神：「和宋仲基合作了兩次，非常開心，他很照顧我，作為演員及同事，他是我非常尊重的前輩，總是暖心地叫我『聖喆啊』，又經常請我吃飯，就算我想回請他，他就使勁阻止我，現在偶而會一起飲酒。看到前輩的演技覺得很神奇及震驚，從他那裏學到很多。」
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