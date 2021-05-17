雖然現在仍未步入暑假，但相信大家已感受到炎炎夏日的來臨。Prada正好捉緊了炎夏的開端，日前在中環IFC舉行Prada Outdoor期間限定店，以藍白色佈置，配合沙灘小屋、海邊衝浪及草地上野餐的主題，讓疫情下無法出國旅遊的大家，有如置身藍天白雲的度假勝地。今次pop-up店內展出的男女裝系列，顧名思義充滿夏日户外元素，除了非常colourful及高顏值的户外服裝、草帽、織袋，還有以環保染料製作的毛巾、毛巾質料手袋，以及六位數字的Prada滑板等，還有水泡、寵物配件等有趣新作，不過超巨型的帳幕就屬展品，無得買。

而Gucci今年成立100周年，品牌近日於佛羅倫斯舉辦「Gucci Garden Archetypes」展覽，讓大家一同走進品牌創意總監Alessandro Michele浩瀚無邊的幻想世界，親自策展的他解釋：「陪伴大家經歷這六年是一場十分精采的冒險，因此，我創造了一個情感的遊樂場。」展覽透過回顧Gucci以往的廣告創作，探索音樂、藝術、旅遊和流行文化等不同領域。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。