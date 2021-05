由英國男星湯哈迪(Tom Hardy)主演的《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)將於今年9月上映,新預告片於日前曝光,毒魔還以中文「晚上好」向店員打招呼,擺明迎合中國觀眾,可惜仍有中國網民翻出湯哈迪九年前說過的一句「辱華」言論,呼籲罷看電影。

《毒魔:血戰大屠殺》預告片上周曝光後,有中國網民翻出湯哈迪於2012年康城影展宣傳電影時,曾向記者表示看過馬龍白蘭度(Marlon Brando)的電影《中秋月茶座》(The Teahouse of the August Moon),又指他在戲中飾演一個中國人(Chinaman),結果又再掀起「辱華」風波。據悉,Chinaman本來是沒有貶義的意思,但隨着居住在美國的中國人遭受歧視,Chinaman就變成常見的貶義詞。不論湯哈迪的言論是否有意貶低中國人,以中國網民起底方式的審查,《毒》片很可能會繼《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)及《永恆族》(Eternals)後,成為另一部被中國杯葛的Marvel電影。

