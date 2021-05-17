由英國男星湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔：血戰大屠殺》（Venom: Let There Be Carnage）將於今年9月上映，新預告片於日前曝光，毒魔還以中文「晚上好」向店員打招呼，擺明迎合中國觀眾，可惜仍有中國網民翻出湯哈迪九年前說過的一句「辱華」言論，呼籲罷看電影。

《毒魔：血戰大屠殺》預告片上周曝光後，有中國網民翻出湯哈迪於2012年康城影展宣傳電影時，曾向記者表示看過馬龍白蘭度（Marlon Brando）的電影《中秋月茶座》（The Teahouse of the August Moon），又指他在戲中飾演一個中國人（Chinaman），結果又再掀起「辱華」風波。據悉，Chinaman本來是沒有貶義的意思，但隨着居住在美國的中國人遭受歧視，Chinaman就變成常見的貶義詞。不論湯哈迪的言論是否有意貶低中國人，以中國網民起底方式的審查，《毒》片很可能會繼《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）及《永恆族》（Eternals）後，成為另一部被中國杯葛的Marvel電影。

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