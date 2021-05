前日舉行的MTV影視頒獎禮(MTV Movie & TV Awards),由黑人女諧星萊絲莉鍾斯(Leslie Jones)擔任主持。獲大會頒發「時代獎」的荷李活性感女神施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)致謝詞時,竟被其諧星老公Colin Jost兜頭淋鬼口水,場面爆笑(得獎名單見附表)。

搞錯是兒童大獎

受到疫情影響,MTV影視頒獎禮有部份以視像形式進行。施嘉莉透過視訊領獎時,其諧星老公Colin Jost突然把一大盤鬼口水倒落手持獎座的施嘉莉頭上,激到施嘉莉當場爆粗。Colin之後還笑着表示:「MTV是要被鬼口水淋」,原來他搞錯MTV影視頒獎禮是兒童選擇大獎(Kids’ Choice Awards),但這當然只是兩公婆預先安排的「搞笑演出」。而施嘉莉祖安遜今次獲頒「時代獎」是要表揚她在影壇的成就,曾經獲得該榮譽的影星包括湯告魯斯(Tom Cruise)、韋史密夫(Will Smith)、珊迪娜布洛(Sandra Bullock)和狄維莊遜(Dwayne Johnson)等。另外,獲五項提名的Marvel劇集《WandaVision》連奪四獎,包括最佳電視劇、最佳電視演出、最佳奸角和最佳打鬥場面,成為大贏家。獲得最佳打鬥場面的伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)和Kathryn Hahn表現興奮,還在台上即場隔空「比武」。

飛隼膺最佳英雄

沙格畢朗高漢(Sacha Baron Cohen)獲得「喜劇天才獎」,化身不同電影角色領獎,當然不少得最為人熟悉的「波叔」。已故影星「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)獲得最佳電影演出、「飛隼」安東尼麥基(Anthony Mackie)憑《飛隼與寒冬戰士》(The Falcon and the Winter Soldier)獲得最佳英雄、而黑人男星Rege-Jean Page則憑《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)奪得突破演出,憑劇集《Outer Banks》獲得最佳接吻獎的Chase Stokes和Madelyn Cline還即場咀嘴搶鏡。

MTV影視頒獎禮主要得獎名單:

最佳電影:《To All the Boys: Always and Forever》

最佳電視劇:《WandaVision》

最佳電影演出:查特域克保斯曼《藍調天后》

最佳電視演出:伊莉莎伯奧遜《WandaVision》

最佳英雄:安東尼麥基《飛隼與寒冬戰士》

最佳接吻:Chase Stokes、Madelyn Cline《Outer Banks》

最佳喜劇演出:Leslie Jones《美國之旅2》

最佳奸角:Kathryn Hahn 《WandaVision》

突破演出:Rege-Jean Page《柏捷頓家族:名門韻事》

最佳打鬥場面:Wanda vs. Agatha《WandaVision》

喜劇天才獎:沙格畢朗高漢

時代獎:施嘉莉祖安遜