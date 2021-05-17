前日舉行的MTV影視頒獎禮（MTV Movie & TV Awards），由黑人女諧星萊絲莉鍾斯（Leslie Jones）擔任主持。獲大會頒發「時代獎」的荷李活性感女神施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）致謝詞時，竟被其諧星老公Colin Jost兜頭淋鬼口水，場面爆笑（得獎名單見附表）。

搞錯是兒童大獎

受到疫情影響，MTV影視頒獎禮有部份以視像形式進行。施嘉莉透過視訊領獎時，其諧星老公Colin Jost突然把一大盤鬼口水倒落手持獎座的施嘉莉頭上，激到施嘉莉當場爆粗。Colin之後還笑着表示：「MTV是要被鬼口水淋」，原來他搞錯MTV影視頒獎禮是兒童選擇大獎（Kids’ Choice Awards），但這當然只是兩公婆預先安排的「搞笑演出」。而施嘉莉祖安遜今次獲頒「時代獎」是要表揚她在影壇的成就，曾經獲得該榮譽的影星包括湯告魯斯（Tom Cruise）、韋史密夫（Will Smith）、珊迪娜布洛（Sandra Bullock）和狄維莊遜（Dwayne Johnson）等。另外，獲五項提名的Marvel劇集《WandaVision》連奪四獎，包括最佳電視劇、最佳電視演出、最佳奸角和最佳打鬥場面，成為大贏家。獲得最佳打鬥場面的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）和Kathryn Hahn表現興奮，還在台上即場隔空「比武」。

飛隼膺最佳英雄

沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）獲得「喜劇天才獎」，化身不同電影角色領獎，當然不少得最為人熟悉的「波叔」。已故影星「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）獲得最佳電影演出、「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）憑《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）獲得最佳英雄、而黑人男星Rege-Jean Page則憑《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）奪得突破演出，憑劇集《Outer Banks》獲得最佳接吻獎的Chase Stokes和Madelyn Cline還即場咀嘴搶鏡。

MTV影視頒獎禮主要得獎名單：

最佳電影：《To All the Boys: Always and Forever》

最佳電視劇：《WandaVision》

最佳電影演出：查特域克保斯曼《藍調天后》

最佳電視演出：伊莉莎伯奧遜《WandaVision》

最佳英雄：安東尼麥基《飛隼與寒冬戰士》

最佳接吻：Chase Stokes、Madelyn Cline《Outer Banks》

最佳喜劇演出：Leslie Jones《美國之旅2》

最佳奸角：Kathryn Hahn 《WandaVision》

突破演出：Rege-Jean Page《柏捷頓家族：名門韻事》

最佳打鬥場面：Wanda vs. Agatha《WandaVision》

喜劇天才獎：沙格畢朗高漢

時代獎：施嘉莉祖安遜