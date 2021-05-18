日本藝能事務所Sweet Power的中年女社長岡田直弓，接連被爆性騷擾旗下女星及精神虐待員工等醜聞，令多位人氣藝人近年紛紛離巢。

剛滿22歲的上位小鮮肉岡田健史，昨日被爆已聘請律師，望與事務所提前解約，而他跟Sweet Power的藝人合約大概尚有兩年，岡田健史於4月底曾為官司親自上庭，可見他去意已決，預料可在5月內得出結果。據了解，Sweet Power去年有至少10人離職，韓國女團KARA前成員姜知英和新世代男星高杉真宙，亦受公司地震影響先後離巢，社長岡田直弓今年爆出負面報道，連王牌女星桐谷美玲、黑木美沙亦傳出請辭，如今連公司唯一的當紮男星岡田健士亦加入逃亡潮，經營似乎越來越嚴峻。

岡田健史出道三年狂接20部影視作品，雖然獲捧後一炮而紅，又贏得頒獎禮的新人獎，但有指他不滿社長的連串是非，以及公司的工作安排，加上合作開的同事也相繼離職，使他對公司失去信心，加速其解約決心。Sweet Power的關係人士表示，岡田健史近期開始推job及決定解約，令公司感到遺憾。

岡田健史就讀中學時被星探發掘，高校畢業後即加盟Sweet Power，2018年以19歲之齡接拍首部日劇《中學聖日記》，揮抵千名對手，與有村架純在劇中上演師生戀。

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