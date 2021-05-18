《ERROR自肥企画》經已踏入播出第3周，每集驚喜爆笑位及暗藏隱喻都成新聞及討論區熱話，ERROR 4子、Mike導及Agent L人氣亦隨之然急升，氣勢之勁絕不遜於MIRROR。隨之言連帶ERROR之前拍攝的節目《花姐ERROR遊》、《花姐ERROR遊2》及《ERROR自救TV》都被觀眾上網翻看。

當中一位觀眾是於90年代拍攝一系列《表姐，你好嘢！》電影的張堅庭導演，近年張堅庭甚少執導，主要評論時事及評價其他人演藝作品，昨日在自己社交平台專頁分享欣賞《花姐ERROR遊》後感受，他寫上：「為咗唔好太落後，我開始翻睇『花姐Errors 遊』（正名：《花姐ERROR遊》），同花姐喺ViuTV打個一次招呼，仲有姜濤在旁，花姐真係勁有性格，全不修飾，樣又唔靚，又粗魯，但一個電視台肯sell失敗給社會，也是功德。因為成功、疊水、靚女、在前台主導了社會，而家有班咖哩怪（騎呢怪）受人注目，又得支持，讓三萬蚊呎價嘅社會開心吓，有長者八達通的我要撐一撐⋯⋯老實講…睇完我都鍾意咗佢哋。」

上咗岸就話人騎呢

雖然張堅庭言語間自稱為有長者八達通的人，欣賞完節目都鍾意ERROR，但用詞則引起網民覺得有不當及不敬之意，網民紛紛在專頁內留言「你上咗岸就話人騎呢怪，你當年當日唔騎呢咩？sell失敗」、「你講嘢都幾冇禮貌，字眼用得好差」、「純粹認為，唔需要對外表有咁負面評論，人人有唔同風格。其次，『失敗』？我唔見得『ERROR』有幾失敗。佢哋做嘅嘢，好多香港人都做唔到，包括張先生。如果你話佢哋sell『失敗』畀社會，咁難道TVB嗰啲叫『成功』」、「花姐說話沒尾音，不是沒禮貌」等。

近排好多人抽水

當中有網民覺得ERROR節目系列成功，是花姐肯放手給Mike導去做，有權力能放下才走出更高層次。留言中也有網民對張堅庭改觀而寫上「我一向都好尊重張導，曾經返工嘅時候同你有一面之緣，覺得你個人有禮貌冇架子，點知今日你竟然用呢啲字眼去形容一班咁用心去做事嘅年輕人，我有啲失望。」更有網民指藉此抽水「近排好多人都想抽吓水，博出位，因為你自己已經冇嘢值得人留意。」其實平日只看大台劇集的查小欣，日前也在專欄踩《ERROR自肥企画》低俗，被網民指所謂「娛樂教母」跟時代脫節。

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