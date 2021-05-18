由吳鎮宇、李麗珍主演，李駿碩執導的電影《濁水漂流》早前繼入圍荷蘭鹿特丹國際影展「大銀幕」競賽單元及英國Chinese Visual Festival後，今日再公佈入圍第23屆意大利烏甸尼遠東電影節，參與Hong Kong New Talents Programme競賽部分，同組會有林家棟主演的《手捲煙》角逐。

電影節主席Sabrina Baracetti對電影《濁》片的評語是︰「深深震撼了我！我能感受到每個角色的經歷與掙扎，特別吳鎮宇演出亮眼及自然，而電影的結局亦極具意義。看着深水埗這個地方的變遷，令人感慨萬千。」在今日公佈《濁》片的製作特輯中，李駿碩表示電影的初心是「無論這個人來自何方，過去發生過甚麼事，都有捍衛自己尊嚴的權利」，他形容《濁》片是一套很強烈的影片，透過鎮宇的角色帶出，他補充︰「當剩低佢一個人堅持嘅時候，這正正就係佢堅持嘅原因，亦係我喺呢一刻，對於公平同公義嘅睇法。」

對於《濁》入圍國際影展，他以短訊回覆︰「聽到這個消息真的非常開心，《濁水漂流》可以再到歐洲進行放映，很可惜不能親自到當地與觀眾交流，但相信電影會將我最直接的想法呈現給觀眾，希望接下來這部香港電影可以去到更多地方，將台前幕後努力的成果讓不同的觀眾看到。」

《濁》片根據真實事件改編，故事講述一班於深水埗天橋底下聚居的露宿者，被社會邊緣化，他們因為城市再發展而長期遭到掃蕩清場的故事。電影已定於下月3日（星期四）上映。

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