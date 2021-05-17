德國猶太人社會心理學者Erich Fromm在其知名著作《健全的社會》（The Sane Society）指出，在理想社會中，個人幸福是社會的核心關注點。社會生病了，所以我們才有病。

《濁水漂流》是一曲悲歌，寫弱勢社群爭取「公義」及「尊嚴」。李駿碩以寫實紀錄手法拍攝，不煽情不賣弄，戲劇性甚低，演員表現含蓄。電影低迴，但自有感人之處。戲中，香港最卑微的一群人搞抗爭狀告政府，最終結果如何，大家心中有數。影片如哀鳴啾啾，令人感觸良多。

舊時香港，大量難民從內地湧港，香港貧窮人口眾多，港英政府政策隻眼開隻眼閉，容許木屋區存在。後來又為了解決居住問題，故有徙置區出現，之後更大建廉租屋。那年代，社工、教會牧師神父、佛堂、善長及大眾，對社會最底層的露宿者及乞丐，多抱有包容之心，派米及施捨出於善意，是良心之自然流露。

時光荏苒，幾十年後香港，政府取締木屋，拆卸徙置區，不建廉租屋，房屋問題沒法解決之餘，更一刀切，千方百計趕絕露宿者，企圖滅絕這班瞓街的低下階層，洗太平地「清潔香港」。高官及政黨這種冇眼屎乾淨盲，假裝睇唔到，不正視問題之態度，簡直喪盡天良。更冇人性更狠毒的，是衙門借用媒體抹黑瞓街者，將露宿一族及聚集地點定性為罪惡溫床。當權者，毫無善心及良知，隔岸觀火，令人無語及痛心。

《濁水漂流》不「賞心悅目」，不娛樂大眾。它帶給觀眾的是「思索」及「反省」。今天，我們的社會到底出了甚麼問題?

《濁水漂流》講的是人權及尊嚴。如果電影兩年前完成及上映（這當然沒有可能），那片中強拆深水埗露宿者床位，將其街上放置之財物當垃圾丟棄事件，絕對令社會譁然，輿論口誅筆伐，觀眾氣憤填膺。但2021年的香港，已今非昔比，再無一點兒公義可言。有強權冇公理，秀才遇大兵。每天這城發生的事情，荒謬程度已去到極點。一切本末倒置，黑白顛倒。電影中之社會問題，忽然間成了芝麻綠豆，如滄海一粟明日黃花，沒人有閒關注及重視。因為，混賬事罄竹難書，排山倒海鑊鑊新鮮，令人喘不過氣監生激死，已再沒精力管他人瓦上霜了。

感謝導演仍存赤子之心，鏡頭帶感情，為社會底層吶喊。《濁水漂流》成績驕人，令人動容。

暴秦惡政，焚書坑儒，萬馬齊暗。仍可以執筆及拍片的，好好珍惜機會，為正義而發聲。「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，共勉之。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。