由雲狄素（Vin Diesel）擔正、加入John Cena主演的荷李活動作巨片《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）原定上年5月上映，惟受疫情影響，延期至今年才上映。不過，《F9》的上映檔期再遇阻滯，原定在本周五（21日）在大陸上映，但該片在大陸的宣傳公司環球影業今日臨時發通告，指因「收到了試圖使發佈會無法正常舉行的威脅，並在一定程度上引發了安全隱患」為由，將原本在今天舉行的新片發佈會臨時取消。

據環球影業發出的通告指：「日前環球影業收到了試圖使發佈會無法正常舉行的威脅，並在一定程度上引發了安全隱患，儘管環球影業已經為發佈會付出了大的努力，但安全問題始終是環球影業的首要考慮。因此，經過慎重考慮，環球影業不得不決定取消《速度與激情9》（F9）的中國發佈會活動，並已就目前掌握的情況向有關執法部門進行了匯報。」雖然發佈會臨門一腳煞停，但環球影業表示，電影會如期在21日在大陸上映。

雲狄素出招冧大陸觀眾

雖然宣傳活動「脫腳」，但一班演員仍「隔空」亮相，接受大陸媒體訪問，大陸媒體將焦點放在雲狄素的「前所未有」舉行，雲狄素要求公司讓《F9》先在大陸上映，映期比美國的6月25日早了一個月，雲狄素稱：「這是我們說『謝謝中國』的方式，謝謝你們當我們的家人。」而他更在訪問中透露《狂野時速10》將會分成上、下兩集，作為系列的完結篇，而非外傳的《狂野時速11》最終作。

港如期明上畫

大陸發佈會收威脅急煞停，香港方面則定於明天（19日）上映，《蘋果》向環球電影香港宣傳部查詢《F9》的香港影映有無影響時，獲回覆稱：「暫時沒有收到任何更改通知。」

至於與香港鄰近的台灣，亦原定於明天上映《F9》，可惜受疫情影響，電影將延期上映，確實上映日期有待公佈。《狂野時速》系列一向在台灣大受歡迎，被喻為是票房保證，上集更創下單日8,000萬新台幣（約2,224萬港元）票房，破台灣票房史上單日最高票房紀錄。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）