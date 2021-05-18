去年因疫情影響，原本在東京舉行「2020東京奧運會」延期一年，將於今年7月23日舉行，副總經理曾志偉昨日指TVB為炒熱氣氛，稍後舉行明星運動會，所有藝員都會參與，跟香港市民共同參與一個「嘉年華會」，不少網民感到愕然，事關香港疫情不時反彈，大家仍要戴口罩外出，TVB卻舉行「明星運動會」。

梁芷珊昨晚看到報道，在FB回想當年搞香港足球marketing，亦遇過有人提議搵明星足球隊推高球賽入場率的想法，即是多年來用到盡的明星效應是否仍有效，她寫道：「有啲人，活咗幾十年，傳咗幾代人，都仲好天真， 我哋其實要仰慕佢嗰款天真，例如以為辦TVB運動會可以炒熱奧運氣氛 ，睇到呢段消息嘅時候， 感覺就同多年來搞香港足球marketing時一樣， 不時有人教我做嘢，『想推高球賽入場率呀？ 搵明星足球隊嚟踢頭場助興吖嘛。』 嗰陣時我仲好斯文， 從無X出口，只係喺心裡面：我X！」

不少網民也認同梁芷珊看法，指搵明星足球隊已過時，「鍾意睇波嘅人應該係想睇有腳法嘅球星，而唔係想睇阿叻同志偉撞牆」、「搵阿倫阿叻整返場明星足球隊踢波，過晒氣啦」。

網民慨嘆「呢個台已進入向吉位掟壽包模式」，同時推翻「矮人多計仔」這句說話，又指TVB一眾藝人平均年齡過半百，網民亦為藝人感到擔心，紛紛留言「TVB班（明星）仲跑得郁」、「個個年青極有限，叫定白車stand by 」、「啲藝人夜景接日景，又食煙又飲酒，跑幾吓……」、「真心擔心會場加埋真係叫得出萬歲萬歲萬萬歲」、「又係行奬門人嗰套，搵啲女藝人着泳衣玩水上遊戲，行低級趣味」，連風水師傅楊天命也笑言：「創作力量同幻想會嚇你一跳。」網民搞笑地叫師父批呢壇嘢。

另有網民稱為防疫着想，應該打晒疫苗先可以參加，網民也好奇為何藝人可以搞大型群聚，「又戴住透明口罩，又叫大家齊心抗疫，市民就在家，班藝人就違反限聚令，一大班喺運動場跑步運動」。

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