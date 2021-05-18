鍾欣潼（阿嬌）早前到大陸現身綜藝節目時身形臃腫，足足肥了3個碼叫人驚訝，在大陸逗留期間，最期待當然是跟好姊妹蔡卓妍（阿Sa）團聚，阿Sa月初到大陸隔離，日前正式出關，阿嬌貼心在房間迎接好姊妹，她更提早到超巿掃貨，為阿阿Sa買日用品，包括洗頭水、沖涼液、紙巾等，最重要是大堆糧食，為阿Sa準備周到，並預先在屋內等待阿Sa出現給予對方驚喜，一開門之後，門外阿Sa見到阿嬌，即笑晒口：「乜咁錯蕩呀！」二人喜悅擁抱。

入屋後阿嬌隨即帶阿Sa參觀，阿Sa見到房間開揚景觀，以及房內有巨大廁所全程發出嘩嘩聲，接下來進入佈滿速遞包裹的房間，阿Sa難掩興奮，發出大叫兼原地跳，查看物品之際阿Sa和阿嬌同聲表示，「最開心就係拆快遞」，之後阿Sa在廚房發現辛辣麵等，看到「糧倉」擠滿，阿Sa非常感激。

跟手另一好友關智斌（Kenny）殺到，送上擁抱，在種種驚喜下，令阿Sa高興忘形，開心得大字形撲向阿嬌身上肉緊抱抱轉圈，搞到阿嬌撞到下巴要用手兜住以示好痛。片中阿嬌雖然穿黑色簡約鬆身T恤，但仍顯見圓潤，還未搣甩肥胖。

今日（18日）是Twins出道20周年紀念日，她們趁機推出新歌《小女人》，阿Sa在社交平台留言慶祝Twins廿周年快樂，並多謝阿嬌貼心，「完成14天的隔離就見到我的小嬌嬌，一打開門看到滿屋的快遞也不及看到你藏在門後的那種驚喜和開心！在今天這個特殊的日子，我們準備了驚喜要送給大家，你們收到了嗎？下一個20年我們依舊互相陪伴。我記得我們說過60歲還要一起打側手翻。」廿年來經歷風雨情誼不變，而好友Kenny亦在社交平台轉發Twins新歌幫忙宣傳。

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