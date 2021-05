韓國年度影視盛事「第57屆百想藝術大賞」於上周四舉行,當中電視劇部份及電影部份就分別由「國民MC」劉在錫及名導李濬益奪得大獎。雖然頒獎禮已塵埃落定,不過大會仍有公開今年得獎名單的具體評審過程。

節目引觀眾共鳴

於公開的具體評審過程中,電視劇部份的大獎由劉在錫憑6票,撼贏劇集《怪物》的1票,壓倒性奪得大獎。金教錫(音譯)專欄作家表示:「(劉在錫主持的)《Running Man》讓長壽綜藝節目掀起熱潮,《玩什麼好呢?》就行時尚風格,另外他透過《劉QUIZ ON THE BLOCK》走近大眾的表現也是非常出色的。」另一教授亦表示:「劉在錫負責電視台所有節目的綜藝節目,給因疫情而疲憊不堪的觀眾們帶來了真正的安慰和共鳴,特別是《劉QUIZ ON THE BLOCK》是最適合疫情肆虐的節目。今年是他出道30周年,仍然努力地做主持的工作。如果一定要和8年前的大獎進行比較的話,他在人性上更成熟的主持方式非常引人關注。作為喜劇演員,他亦非常照顧後輩。」至於劇集《怪物》,有教授表示:「這部作品讓人看到韓國社會擁有的、人類的自私慾望,讓一直思考。導演、劇本、演員的演技等都非常出色。」

申惠善輸第二輪

而電視劇部份的視帝方面,《怪物》的申河均憑5票撼贏各得1票的《惡之花》李準基及《雖然是精神病但沒關係》金秀賢。據知視后方面,是《Penthouse》金素妍跟《哲仁王后》申惠善之爭,二審時金素妍憑5票撼贏申惠善的2票,成功封視后。評論家表示:「第一輪投票時,金素妍及申惠善幾乎同分,不過金素妍透過其演技,讓人看到其角色非常極端的正當性。」

吳正世演技獲讚

而電視劇部份的男子配角獎則花了評審最長時間來作決定,有評審大讚《雖然是精神病但沒關係》的吳正世不是配角,可以稱為主演,最終吳正世憑4票,擊敗《怪物》崔代勳(2票)及《Mouse》李熙俊(1票)得獎。《驅魔麵館》的廉惠蘭就獲全場一致同意奪女子配角獎。男子新人演技獎的競爭亦非常激烈,最終《回到18歲》李到晛憑3票獲獎。

李濬益壓倒性得獎

至於電影部份的大獎就由名導李濬益奪得,據知其審查時間最短,是壓倒性得獎。影帝方面,是《無聲無息》的劉亞仁跟《玆山魚譜》的卞耀漢之爭,最終劉亞仁以一票之差險勝。

